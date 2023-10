Al Grande Fratello c’è odore di "triangolo", Mirko su Greta: “Credevo fosse l’amore della mia vita” Dopo il confronto con la Rossetti nella scorsa puntata del GF, l’ex Temptation Island si è confessato con alcuni coinquilini. E a breve Perla Vatiero potrebbe raggiungerlo nella Casa.

Mirko Brunetti dice la sua. Dopo il confronto-scontro con Greta Rossetti al Grande Fratello, il gieffino si è sfogato con alcuni coinquilini della Casa, spiegando quali sono i suoi pensieri sulla delicata situazione che si è venuta a creare. Dopo Temptation Island, Mirko si era convito che Greta fosse quella giusta, la donna della sua vita. Ma poi lei ha deciso di troncare il rapporto, lasciandolo pieno di dubbi. E tutto a causa di un messaggio che Brunetti avrebbe inviato all’ex Perla Vatiero. E intanto questo "triangolo amoroso" che si è venuto a creare sta stuzzicando la fantasia degli autori del GF, che dopo un’impennata negli ascolti pensano seriamente a un ingresso della Vatiero nella Casa. Vediamo tutti i dettagli.

Mirko Brunetti e lo sfogo su Greta Rossetti

Il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, andato in scena nella puntata di lunedì 23 ottobre, sembra aver risollevato le sorti del Grande Fratello. Lo share è risalito al 20%, e il pubblico Mediaset è parso interessatissimo al triangolo Mirko-Greta-Perla Vatiero. Tanto che gli autori, stando a una recente indiscrezione di Dagospia, starebbero soppesando l’idea di fare entrare nella Casa proprio l’ex di Brunetti, Perla.

In attesa della fatidica decisone, l’animo di Mirko all’interno della Casa sembra più turbato che mai. L’ex Temptaion Island si è infatti sfogato a lungo con alcuni coinquilini in merito alla sua storia con Greta. "Quello che siamo stati là dentro e quello che sembrava stesse nascendo fuori, sarebbe stato veramente l’amore che tutti sognano", ha dichiarato Brunetti parlando con Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo l’ha poi incalzato: "Sentivi che poteva essere la donna della tua vita?". "A livello sentimentale sì", ha risposto Mirko. "Per come ci siamo sentiti e incontrati. Poter ricominciare da capo con quelle basi là… Speriamo quando uscirò".

Perché al momento la storia tra Mirko e Greta sembra al capolinea. Come si è appreso durante il confronto in puntata, lei avrebbe rotto per via di un messaggio inviato da Brunetti all’ex Perla Vatiero. E la cosa ha ferito non poco il gieffino. "Dopo quello che abbiamo provato chiude tutto così, per mancanza di fiducia…mi vengono dei dubbi", si è sfogato Mirko. Dubbi destinati ad aumentare, se è vero che presto anche Perla farà il suo ingresso nella Casa. Ai tempi di Temptation Island fu Greta a soffiarle il fidanzato. Ora la Vatiero potrebbe finalmente restituire il favore. La vendetta, dopotutto, è un piatto che va servito freddo.

