Perla Vatiero e Mirko Brunetti ai ferri corti. Le voci riguardanti una crisi tra i due protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello e di Temptation Island 2023 continuano a intensificarsi. La coppia sembra sempre più distante e starebbe attraversando un momento difficile ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero emersi i presunti motivi di questo periodo nero. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, crisi tra Perla e Mirko

Orami da più di due mesi si susseguono rumor riguardanti una presunta crisi tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo la rottura a Temptation Island nell’estate del 2023, infatti, la coppia ha ritrovato l’amore sotto lo stesso tetto della casa più spiata d’Italia al Grande Fratello di Alfonso Signorini (tanto che si parlò addirittura di nozze) ma, stando alle ultime voci, le tensioni si sarebbero fatte sempre più intollerabili. A lanciare l’ipotesi fu Amedeo Venza, che prima parlò della "fuga" senza dare spiegazioni di Mirko, poi svelò un retroscena risalente alla festa post Gf con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi e infine raccontò del pomeriggio dell’ex gieffino in compagnia di un amico e altre due ragazze documentato su Instagram.

Le nuove voci e i presunti motivi: cosa sta succedendo

Mirko Brunetti ha sempre cercato di smentire le voci, attaccando a più riprese anche lo stesso Venza, definendo il tutto "deprimente e pericoloso" e minacciando "provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza". Ad alimentare i rumor, però, ci ha pensato un altro esperto di gossip come Alessandro Rosica. Il noto "investigatore social" ha infatti confermato il momento complicato tra Mirko e Perla. "Crisi sempre più forte tra Perla e Mirko" ha scritto Rosica tra le sue storie su Instagram, aggiungendo: "Rimango della mia, una cosa rotta difficilmente tornerà come prima". Stando a quanto rivelato, i motivi della crisi sarebbero legati ad alcune amicizie e alla famiglia di Perla: "Sono tante le cose che non vanno, in primis lui non ha mai sopportato i giri di lei, e sapete a chi ni riferisco. Inoltre la famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko". A distanza di un anno dalla rottura a Temptation Island, dunque, pare che Perla Vatiero e Mirko Brunetti debbano fare fronte a una nuova, difficile, crisi.

