L’amicizia tra Helena e Zeudi nella casa del Grande Fratello sembrava destinata a diventare qualcosa di speciale, ma con il passare delle settimane il rapporto tra le due si è deteriorato fino ad arrivare a una rottura definitiva. Dopo un avvicinamento iniziale, tra loro è scoppiata una vera e propria guerra fatta di accuse, frecciatine e scontri diretti. L’ultimo litigio ha visto Zeudi crollare in lacrime, stanca delle continue provocazioni da parte della sua ex amica.

Grande Fratello: la delusione di Helena

L’origine della frattura tra le due concorrenti risale a qualche settimana fa, quando Zeudi è stata scelta dal pubblico come finalista. Helena, che puntava con determinazione alla finale, ha vissuto la scelta come un tradimento e ha avuto un crollo emotivo. Secondo lei, Zeudi non merita un posto così importante nel gioco e sarebbe stata favorita dal pubblico senza particolari meriti. Negli ultimi giorni, la modella brasiliana ha lanciato diverse frecciatine nei confronti della sua ex amica, arrivando anche a mettere in dubbio il suo valore all’interno del gioco. "Lei è decisamente sopravvalutata, non capisco cosa abbia fatto per arrivare fin qui", avrebbe detto Helena a più coinquilini.

Gf: Zeudi scoppia in lacrime

La tensione tra le due è esplosa definitivamente quando Zeudi non è riuscita più a trattenere le emozioni ed è scoppiata a piangere di fronte a Shaila, una delle sue più care amiche nella casa. "Non ce la faccio più, mi provoca di continuo, gode se sto male", ha confessato tra le lacrime. Il momento più duro è arrivato quando Helena le ha lanciato una nuova provocazione mentre si trovavano in bagno. "Mi ha detto di andare a prendere una camomilla mentre era in doccia, perché mi vedeva nervosa ed era felice di vedermi così", ha raccontato Zeudi con la voce rotta dall’emozione.

La strategia di Helena e le parole di Shaila

Nonostante le tensioni, Helena sta cercando di mantenere il controllo, ma i continui litigi con Javier, il suo attuale compagno di avventura, stanno rendendo le cose ancora più difficili per lei. Il recente aereo passato sopra la casa per lei e Javier ha acceso nuovi dubbi nella modella brasiliana, che ora inizia a sospettare di tutti.



Shaila, dal canto suo, ha cercato di tranquillizzare Zeudi, consigliandole di ignorare le provocazioni. "Sono sei mesi che la sopporto, ho imparato a lasciar perdere", ha detto, provando a farle capire che reagire non farebbe altro che dare a Helena la soddisfazione che cerca. Con la finale sempre più vicina, le tensioni nella casa del Grande Fratello sono destinate a crescere. Chi riuscirà a conquistare gli ultimi posti per il gran finale? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

