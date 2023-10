Grande Fratello, Heidi demolisce Vittorio: "Ragazzino stupido" La gieffina ha messo la parola fine al presunto flirt con il modello, con il quale si è confrontata apertamente: "Non voglio più darti corda".

Le storie d’amore, nella casa del Grande Fratello, faticano a decollare: dopo i dubbi sul flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ora a far parlare di sé sono Heidi Baci e Vittorio Menozzi. I due sembravano essersi avvicinati molto negli ultimi giorni, ma dalla fine della diretta di ieri sera qualcosa tra loro si è incrinato, e ora Heidi non ne vuole più sapere nulla. Ma cosa è successo tra i due concorrenti nip? Scopriamolo.

Gf, Heidi Baci contro Vittorio Menozzi

Negli scorsi giorni Heidi si era avvicinata a Vittorio, che aveva dimostrato un certo interesse per la ragazza. Durante la puntata di lunedì 9 ottobre, però, il modello è stato "smascherato" ed è stato mostrato un video nel quale afferma di provare una certa attrazione anche per Anita, e di essere stato lui a rifiutare le avances di Heidi. Quest’ultima, però, non ci sta: la ragazza ha infatti più volte ribadito che, secondo lei, le cose non sono affatto andate così. La gieffina si è detta contrariata da quanto emerso dalle clip andate in onda ieri sera, nelle quali Vittorio sosteneva di non volersi esporre e che fosse Heidi ad essere interessata a lui. Secondo quest’ultima, invece, è esattamente il contrario: "Con lui ho i nervi a mille", ha confidato a Valentina. "Tra Vittorio e me c’era una scintillina iniziale e basta, una simpatia. Tutta la luce riflessa che ha avuto, l’ha avuto grazie a me, altrimenti era l’escluso".

Non contenta, nel pomeriggio di oggi – 10 ottobre – Heidi si è nuovamente confidata con i coinquilini riguardo la sua situazione con Vittorio. "Ho dato io il potere a Vittorio di essere preso in considerazione…a questo ragazzino stupido", ha detto la gieffina parlando con Massimiliano Varrese (quest’ultimo, tra l’altro, ha da poco ricevuto un due di picche dalla stessa Heidi). E, riferendosi ad Anita: "Secondo m, la ruota di scorta in questo momento è lei". Heidi sembra quindi non aver affatto gradito le parole di Vittorio, tanto che nelle ultime ore ha voluto anche confrontarsi direttamente con lui. "Non mi va di darti ancora corda…sei uscito dal confessionale dicendo che non te la senti di esporti, facendomi passare come quella che fa pressing", ha detto la ragazza a Vittorio. Lui, però, si è difeso: "Tu non hai fatto niente, è stato il Grande Fratello". Heidi, però, non ci sta più: "Eh certo, ogni volta è il Gf che monta le cose!".

