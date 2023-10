Fonte: Mediaset Infinity

Grecia fa la pazza in casa

Credendo di essere stata nominata per l'eliminazione, Grecia si è diretta fuori casa, quando Alfonso l'ha fermata per dirle che in realtà fosse la preferita. Dopo una reazione esagerata in cui ha cominciato a saltare, urlare, ballare, farfugliare in spagnolo e buttarsi a terra per asciugarsi le lacrime, l'attrice è entrata in casa con i coinquilini ancora freeezati, cominciando a ringraziare i suoi preferiti. A Vittorio ha detto: “Sei tu l'unico, non c’è un altro, grazie per stare sempre con me”, a Giuseppe: "Grazie per restarmi vicino, per vivere con me, per risvegliarmi la mattina con lo scherzo”, e ad Anita: “Sei una ragazza incredibile, una donna bella. Devi dire tutto quello che pensi”. Poi è stata interrotta dal conduttore.