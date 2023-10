Grande Fratello, Garibaldi-Luzzi-Varrese: il triangolo che non avevamo considerato Continuano i drammi sentimentali e gli avvicinamenti all’interno della Casa: Giuseppe vuole riconquistare Beatrice, ma tra lei e Massimiliano cresce l’intesa.

La vita all’interno della Casa del Grande Fratello è sempre in continua evoluzione. Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è molto altalenante: dopo le prime settimane in perfetta sintonia tra baci e carinerie, i due sono arrivati a non parlarsi più. Giuseppe ora si dice deciso a riconquistare la sua Beatrice e pare stia spettando solo il momento giusto per fare un gesto d’amore nei sui confronti. D’altra parte, il rapporto tra la Luzzi e Massimiliano Varrese è tra i più conflittuali e oscillanti mai visti al GF. Dopo tantissimi litigi, parole forti e incomprensioni, i due sembrano esse entrati in una nuova fase del loro rapporto, pronti a ripartire da zero e conoscersi. Ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Giuseppe Garibaldi vuole riconquistare Beatrice Luzzi: il gesto atteso

Negli ultimi tempi la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembrava essere arrivata al capolinea, tanto che, nell’ultima puntata, Beatrice lo ha mandato in nomination scatenando il pianto di Giuseppe. Ora, però, si apre ancora qualche spiraglio disperanza: Giuseppe ha infatti ammesso di volerla riconquistare e di avere in mente un gesto d’amore per dimostrarglielo.

La rivelazione è arrivata durante una conversazione in giardino con Massimiliano Varrese. "Sto aspettando, anche perché sennò sembra che lo faccio per una questione di gioco", ha detto Giuseppe. Ricordiamo infatti che Garibaldi è attualmente a rischio eliminazione. "Avevo pensato di fare una cosa, un gesto, già domani", ha continuato. Cosa avrà in mente Giuseppe per riconquistare Beatrice? Staremo a vedere.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ricominciano da zero

Se da un lato la relazione tra Giuseppe e Beatrice è ancora in bilico, dall’altra parte il rapporto tra Beatrice e Massimiliano Varrese pare stia prendendo una piega inaspettata. I due, che si sono trovati spesso in conflitto tanto da essere definiti addirittura "nemici", hanno avuto un momento di confronto molto speciale e hanno deciso di comune accordo di mettere da parte le incomprensioni, ricominciare e conoscersi meglio.

"Ci siamo sfogati l’uno sull’altra. A volte ho avuto delle reazioni eccessive, ma il peso di quello che vivevo non era facile. Nelle ultime settimane ho cercato di smorzare questi aspetti, poi magari ci siamo beccati in puntata su certe cose, anche se potevamo evitare – ha detto Varrese alla Luzzi – Dall’altra sera in poi per me è cambiato tutto, è scattato qualcosa. Conoscerti mi farebbe molto piacere, anche se piano piano coni nostri tempi".

A quel punto è arrivata la risposta di Beatrice: "Non so se c’è molto da conoscere al di là di quello che già percepivi, io sono molto alla giornata. Sono imprevedibile, ma non sono cattiva e non faccio strategie contro nessuno".

"Siamo molto simili caratterialmente – ha replicato Varrese – io a volte mi accaloro mi appassiono, e magari questo mi fa passare dalla pare sbagliata, devo imparare a gestirmi". Come si evolverà questo particolare e tormentato rapporto? Sicuramente nella puntata di questa sera ne avremo un primo assaggio.

