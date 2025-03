Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Le indiscrezioni sulla vittoria di Zeudi Il profilo di X Agent Beast, celebre per le indiscrezioni, spesso azzeccate su vari reality come il GF, è tornato alla ribalta con una nuova teoria: "Segnalo uno scandalo in corso sulla vittoria di Zeudi dì Palma indagherò presto su tutto quello che sta emergendo , oggi un mio contatto mi ha girato un video, non è una fonte legata al grande fratello, preciso ma inerente al settore scommesse". Il succo della questione sarebbe che le percentuali nei vari siti di scommesse su Zeudi vincitrice si stanno velocemente abbassando negli ultimi giorni, e secondo l'insider un cambio così repentino, non giustificato da particolari dinamiche, rappresenterebbe una fuga di notizie che starebbe confermando la futura vittoria di Zeudi. Non ci sono però al momento prove a sostegno di questa teoria, se non le congetture legate alle differenti quotazioni.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Lorenzo ammette di aver manipolato Helena Lorenzo è tornato recentemente ad attaccare la sua nemica Helena, sottolineando quanto sia peggiorata dall'inizio del gioco. “Era brillante, non litigava mai…Era sempre sul pezzo…Era l’opposto di quello che è adesso…”, a dargli man forte ci ha pensato anche la fidanzata Shaila: “Lorenzo…Lei non si era avvicinata a te a Natale per dire che i tuoi dubbi su Javier erano anche i suoi? Comunque sia lei che lui sono molto strani…Pure Javier diceva che non era interessato a lei”. Dal canto suo, Spolverato ha ammesso però candidamente di aver sfruttato la Prestes: “Io fin dall’inizio ho sempre detto che mi piaceva Shaila. Con Helena ci ho giocato…Io ammetto quello che io ho fatto”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 I fan chiedono la squalifica di Javier Javier è finito nelle scorse ore al centro di un vortice di polemiche dopo aver imitato l’ex inquilino Maxime Mbanda durante una prova del reality. Il ragazzo ha indossato infatti un trucco scuro per cercare di assomigliare all'ex concorrente, peccato che questo non sia un comportamento appropriato. E la pratica di scurirsi il viso per 'interpretare' personaggi di colore, la così detta "blackface", sia inaccettabile, soprattutto in un contesto televisivo. “Non è un gioco, è un insulto”, ha scritto qualcuno su X. Alcuni hanno anche fatto paragoni, ricordando che ricordando che in Italia il blackfacing è stato già bandito da programmi come Tale e Quale Show nel 2019.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Mariavittoria e Chiara in crisi senza i loro fidanzati Le due inquiline parlano di Alfonso e Tommaso e si confrontano su come gestiranno le loro rispettive relazioni fuori dalla Casa. Chiara pensa che, terminata questa esperienza, sia lei che Alfonso troveranno il modo di venirsi incontro per spostarsi tra Napoli e Trento: “Che lui venga da me o che io vada da lui, non ci sono grandi problemi” dice con serenità. “A me piace vivere la coppia intensa, mi piace stare con la mia persona, sempre. D'altra parte, sono abituata a stare da sola” confessa; nonostante ciò, però, precisa “È giusto che ognuno abbia i propri spazi”. “Mariavittoria, tu come vuoi fare con Tommi?” chiede l'inquilina, curiosa. Mariavittoria dice che, sebbene voglia trascorrere del tempo con il suo fidanzato, vorrebbe lasciargli i suoi spazi affinché possa dare priorità al suo futuro lavorativo, così da non condizionarlo: “Lui deve capire quello che vuole fare”. “Se dice che vuole venire a Roma, casa mia apertissima, è casa sua” precisa però, pronta a coltivare questa loro relazione. Una cosa è certa: pur non avendo certezze sul futuro, le due inquiline si dicono impazienti di poter vivere le loro storie d'amore fuori dalla Casa.