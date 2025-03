A poche ore dalla prossima diretta del reality, sembra che le richieste degli spettatori non verranno esaudite. Mentre gran parte del pubblico chiede infatti la squalifica di Lorenzo per i suoi continui attacchi di rabbia e i comportamenti inopportuni, stando alle anticipazioni ufficiali, non solo Spolverato non sarà vittima di alcun provvedimento, ma il gieffino sarà addirittura premiato con una sorpresa: questa sera avrà modo di incontrare la madre, sperando che possa aiutarlo per il "momento di crisi profonda" che sta vivendo. Intanto il pubblico social ha scatenato una bufera, con molto commenti risentiti per la mancata attuazione di un provvedimento o altre penalità verso il gieffino.

Giglio insulta le Monsé e loro lo attaccano sui social

Il parrucchiere, in Casa, avrebbe attaccato apertamente le ex concorrenti mamma e figlia. Il ragazzo avrebbe infatti commentato il momentaneo di ritorno di Mattia Fumagalli per uno sketch che coinvolgeva anche Javier e Helena dicendo: “Non so se è più trash questo o quello delle Monsé“. Ovviamente Maria e Perla Maria non hanno tardato a risponde sui propri profili Instagram. “Fermi tutti amici! Noi ci mettiamo le mani nei capelli! Proprio perché lui è parrucchiere e ci mettiamo le mani nei capelli“, hanno esordito, poi Perla Maria ha aggiunto: "Ma Giglio che dice che noi siamo trash…ma lui si è visto? Perché come si veste, che acconciature che si fa…Lui invece chi è? E’ un uomo chic, non è trash?". A quel punto si è aggiunta anche la madre: Basta guardare la sua ultima acconciatura di lunedì scorso, che io definirei clamorosamente oscena. Aveva un pallino qua…tipo di lana riccetta…due piroletti che scendevano in questo modo…Ma dove stava andando, al saggio di danza?". Dopo aver attaccato il gieffino per le acconciature che realizza, lo hanno poi criticato ricondividendo un suo video in cui specificava di non volerle andare a trovare a Porto Cervo come gli altri concorrenti: "Noi che andiamo a Porto Cervo non siamo personaggi trash, se lui non ci vuole andare è perché è il primo personaggio trash. Anche perché chi è che non ci vuole andare a Porto Cervo? Ieri tutti dicevano che volevano venire a Porto Cervo da me, perché io li ho invitati, e lui ci teneva a dire che non ci vuole andare. E’ snob per Porto Cervo…Che tra l’altro io l’ho chiesto agli altri, non a lui".