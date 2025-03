Grande Fratello, Chiara e Zeudi 'tradiscono' Shaila: "Non deve arrivare in finale", il piano per eliminarla Tradimenti, strategie e alleanze segrete tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, ma solo per colpire Shaila. Il pubblico insorge e il Grande Fratello si infiamma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dopo un periodo di tensione, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sono tornate amiche nella Casa del Grande Fratello, ma il loro nuovo legame sembra basarsi soprattutto su un obiettivo comune: eliminare Shaila Gatta. Le due, infatti, sono state riprese mentre tramavano contro l’ex amica, scatenando una bufera tra i fan del reality.

Grande Fratello, la strategia contro Shaila

Dalle immagini trasmesse, si vede Chiara e Zeudi parlare sottovoce sotto le coperte, tanto che una delle autrici del programma è dovuta intervenire con un richiamo: "Chiara, metti il microfono". Questa scena ha sollevato dubbi e critiche, soprattutto perché fino a poco tempo fa Shaila era una delle loro più grandi alleate. Il sospetto che dietro questa alleanza ritrovata ci sia un preciso piano strategico è ormai sempre più forte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo quanto emerso, Chiara avrebbe suggerito che le coppie non dovrebbero arrivare entrambe in finale, una frase che ha immediatamente fatto il giro del web. Il sospetto è che il loro vero obiettivo sia eliminare Shaila per evitare che arrivi all’ultimo step del gioco con Lorenzo. Una tattica che molti telespettatori hanno letto come un vero e proprio tradimento.

GF, la reazione del pubblico al piano di Chiara e Zeudi

Sui social, la strategia di Chiara ha scatenato una valanga di critiche. In particolare, alcuni utenti hanno scritto parole durissime nei suoi confronti: "Ci sono le telecamere e i microfoni, avoglia a sussurrare, si è capito il tuo gioco!". Secondo una parte del pubblico, la Cainelli starebbe utilizzando Zeudi solo per salvarsi e raggiungere la finale, sfruttando la sua popolarità.

Non solo, ma alcuni telespettatori hanno messo in dubbio anche la sincerità di Chiara riguardo al suo lavoro fuori dalla Casa. Secondo alcuni, infatti, la concorrente non lavorerebbe al mercato, come ha dichiarato, ma sarebbe invece una cubista con una reputazione non proprio limpida nella sua città. Anche se si tratta solo di voci di corridoio, queste accuse hanno ulteriormente acceso il dibattito.

Regolamento in discussione

Un altro elemento che ha fatto discutere è il fatto che Chiara abbia tentato di nascondere le sue parole coprendo il microfono e il labiale. Questo comportamento ha portato molti fan a chiedersi quanto il regolamento del Grande Fratello venga effettivamente rispettato. La produzione è intervenuta per richiamarla, ma il sospetto che certe strategie possano sfuggire al controllo resta.

Ora il pubblico si domanda: questa alleanza tra Chiara e Zeudi sarà davvero solida o si sgretolerà al primo ostacolo? E soprattutto, Shaila riuscirà a resistere all’attacco delle sue ex amiche o sarà costretta a lasciare il gioco? La risposta arriverà sicuramente con le prossime puntate del Grande Fratello.

Potrebbe interessarti anche