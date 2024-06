Grande Fratello, Signorini tenta il colpaccio Cristiano Iovino: "Trattative in corso" con il vip del momento Sono iniziati i casting per la nuova edizione e pare che il personal trainer più chiacchierato del momento sia nel mirino degli autori: scopriamo di più.

Il prossimo settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello che, come le precedenti, vedrà la partecipazione sia di persone comuni che di personaggi già noti al mondo televisivo. Secondo gli ultimi rumors, pare che gli autori del reality e Alfonso Signorini siano intenzionati ad aver nel cast uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del momento: Cristiano Iovino. Esattamente, l’uomo del caffè di Ilary Blasi e il protagonista dell’aggressione che ha portato Fedez ad essere indagato, potrebbe diventare uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello 9. Scopriamo di più.

Cristiano Iovino al Grande Fratello: "Trattative in corso"

I casting per la nuova edizione del Grande Fratello sono partiti e ovviamente sono già emersi dei papabili nomi di personaggi Vip che potrebbero prenderne parte. Ma il vero nome bomba arriva dall’esperto Amedeo Venza che, nelle ultime ore, ha rivelato sui social: "Figurati se non lo contattavano. Il reality continua la sua ricerca di concorrenti. Infatti è stato contattato anche Iovino. C’è una trattativa in corso".

Ebbene sì, pare che gli autori del GF e Alfonso Signorini stiano corteggiando Cristiano Iovino, il personal trainer più chiacchierato del momento, per averlo nel cast della prossima edizione, con tanto di trattative già in corso. Una notizia che non sorprende più di tanto, dato che Cristiano Iovino è stato ed è al centro dei riflettori e potrebbe dunque essere un concorrente in grado di creare molte dinamiche in un contesto come quello del Grande Fratello. Iovino accetterà? Al momento non è dato sapersi, ma se le trattative dovessero andare in porto certamente non tarderemo a saperlo.

Grande Fratello tenta di risollevarsi e punta su Cristiano Iovino

La scelta di avere Cristiano Iovino nel cast della prossima edizione del Grande Fratello è casuale? Ovviamente no, perché nulla di quello che fanno gli autori del GF è mai casuale. Cristiano Iovino è attualmente uno dei Vip più chiacchierati e discussi, al centro del gossip e della cronaca sia per la pseudo storia con Ilary Blasi che per il pestaggio che ha coinvolto Fedez tra i presunti aggressori.

A tutto questo va aggiunto anche il carattere fumantino del personal trainer e la sua reputazione da latin lover. Mettiamo tutto insieme, mescoliamo un po’, ed ecco l’identikit perfetto del buon concorrente del Grande Fratello. Insomma, la scelta non è casuale, ed è probabile che gli autori abbiano deciso di puntare su di lui per farne il vero protagonista della prossima edizione e cercare di risollevare gli ascolti dopo un’ultima stagione mediocre. Al GF servono grandi nomi, e chi meglio di Iovino in questo momento?

Detto ciò, il GF riuscirà davvero a fare il colpaccio? Non rimane che attendere per saperne di più.

