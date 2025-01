Grande Fratello, Lorenzo 'scopre' l'ipotesi ripescaggio di Helena e s’infuria: la minaccia che fa tremare gli autori La modella brasiliana potrebbe tornare in gioco e, secondo le ultime indiscrezioni, davanti a questa ipotesi Spolverato avrebbe minacciato il ritiro.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha scatenato un vero e proprio putiferio. Dopo le ultime indiscrezioni secondo le quali gli autori starebbero pensando a un ripescaggio tra i concorrenti usciti fino ad ora, sul web è diventata virale la richiesta di far rientrare proprio la modella brasiliana. Ma ancora non è tutto, perché la richiesta dei fan ha raggiunto perfino la Grande Mela, con tanto di scritte trasmesse sugli enormi schermi di Time Square. Senza contare che, alla sola ipotesi di un possibile ritorno di Helena, Lorenzo Spolverato avrebbe già minacciato il ritiro. Ecco nel dettaglio cosa sta succedendo.

Grande Fratello, i fan vogliono il ripescaggio di Helena Prestes

Da qualche giorno hanno iniziato a circolare voci sulla possibilità di un ripescaggio tra i concorrenti del Grande Fratello usciti fino ad ora. Davanti a questa ipotesi, i fan di Helena Prestes si sono immediatamente mobilitati per richiedere a gran voce il rientro in Casa della modella brasiliana, la quale secondo molti sarebbe uscita ingiustamente. Ma oltre ad essere diventata virale sui social, la richiesta del ripescaggio di Helena è arrivata addirittura oltreoceano. Nelle ultime ore, infatti, sui grandi schermi di Time Square, l’iconica piazza di New York, è apparsa la scritta "Giustizia per Helena".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, l’uscita della modella brasiliana ha generato un clamore inaspettato che, tuttavia, va un po’ a scontrarsi sia con la scelta del pubblico, che l’ha effettivamente eliminata, che con il numero dei fan sui social. Helena può infatti vantare poco più di 270mila follower su Instagram, un numero elevato ma forse non abbastanza da spiegare l’enorme mobilitazione nei suoi confronti. Basterà tutto questo a farla rientrare in gioco? Staremo a vedere.

GF, rumors su Helena arrivano in Casa: Lorenzo minaccia il ritiro

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato anche che i rumors sull’ipotetico ripescaggio sarebbero arrivati anche alle orecchie dei concorrenti all’interno della Casa. "Si vocifera che qualcuno fuori dalla casa abbia urlato riguardo al possibile ripescaggio di Helena, creando scompiglio tra i concorrenti. Pare che Lorenzo, contrariato da questa eventualità, abbia minacciato di lasciare il programma, sottolineando che non sarebbe conforme alle regole del gioco. Ovviamente, come spesso accade, tutto questo non ci è stato mostrato", ha riportato nel dettaglio la Marzano.

Insomma, pare proprio che, davanti alla possibilità di un ritorno di Helena, Lorenzo Spolverato abbia reagito molto male, minacciando addirittura il ritiro. Non rimane allora che attendere la nuova puntata del Grande Fratello di questa sera per scoprire qualcosa di più.

Potrebbe interessarti anche