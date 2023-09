Grande Fratello, anticipazioni quinta puntata: in arrivo la prima eliminazione Oggi, lunedì 25 settembre, nuovo appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini. Al centro della serata il confronto (con chiarimento) tra Heidi e Massimiliano.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Stasera su Canale 5, ore 21:20, andrà in onda la quinta puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini è giunto al suo primissimo momento topico: dopo le nomination della scorsa puntata, oggi verrà rivelato il nome del primo concorrente eliminato. Chi tra Grecia, Claudio, Giselda, Vittorio e Arnold abbandonerà per sempre la Casa? Al centro della serata sarà poi il rapporto complicato che si è venuto a creare tra Hedi e Massimiliano, dopo che quest’ultimo ha confessato un interesse nei confronti della concorrente. E una piacevole sorpresa renderà speciale questa puntata per Beatrice. Vediamo tutte le anticipazioni.

Grande Fratello, le anticipazioni della quinta puntata

Torna stasera su Canale 5, alle ore 21:20, il reality show più amato e seguito d’Italia. Siamo alla quinta puntata, e sta per arrivare la prima svolta decisiva all’interno del Grande Fratello 8. Questa sera un concorrente tra i cinque finiti in nomination sarà eliminato, e dirà addio per sempre al sogno di vittoria finale. Nel frattempo, gli animi all’interno della Casa si sono decisamente "surriscaldati".

Massimiliano ha confessato a Heidi di nutrire un interesse nei suoi confronti, ma le cose hanno preso una brutta piega. Tra i due è infatti scoppiata una discussione, durante la quale i coinquilini hanno cercato di chiarire una volta per tutte la situazione. Massimiliano ha spiegato a Heidi che non intendeva provarci con lei, ma solo mettere chiarezza nel loro rapporto. Lei, capendo le buone intenzioni di Massimiliano, ha detto di voler soltanto voltare pagina. Vedremo stasera se i due saranno riusciti a sotterrare l’ascia di guerra.

Intanto Claudio, finito in nomination, ha confessato a Giuseppe un suo cruccio. È dispiaciuto di non aver instaurato un vero legame con tutti i compagni, anche per colpa del suo carattere da "lupo solitario". Marco è intervenuto per rassicurarlo, spiegandogli che ognuno ha i suoi tempi. E forse con un po’ di fortuna, dopo stasera, Claudio avrà ancora il tempo per rimediare alle sue mancanze.

Beatrice, infine, riceverà nella puntata di oggi una sorpresa molto speciale. Ma per scoprire cosa sarà dovremo attendere la diretta di questa sera.

I nominati e la prima eliminazione

Nella scorsa puntata del Grande Fratello sono finiti in nomination cinque concorrenti: Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Grecia Colmenares, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi. Beatrice invece si è salvata per il rotto della cuffia grazie all’immunità regalatale dall’intercessione di Cesara Buonamici. Stasera vedremo chi dei cinque sarà il primo ad abbandonare la casa.

Quando e dove vedere la puntata

La quinta puntata del Grande Fratello 8 andrà in onda questa sera, lunedì 25 settembre 2023, a partire dalle 21:20 su Canale 5. Il programma sarà anche visibile in streaming su Mediaset Infinity, oppure sul Canale 55 del digitale terrestre.

Potrebbe interessarti anche