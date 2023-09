Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Alex parla del doping e della sua depressione Il campione olimpico di marcia si è sfogato con gli altri abitanti della casa, ammettendo i suoi problemi con il doping: "Ero entrato in un grandissimo stato depressivo. Lo facevo all'insaputa di chi mi stava vicino e quindi entri in conflitto con te stesso. Quando ho ammesso tutto ero sollevato". Poi la consapevolezza: "Il problema principale ero io, in quegli anni lì mi vedevo solo come atleta, non hai altre cose e non ti interessano altre cose. Sei in conflitto con te stesso perché non puoi cambiare, Alex atleta era l'unica cosa importante, smettere e fare pausa non era possibile".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Ciro Petrone parla dei problemi con la fidanzata Il concorrente ha un passato nei reality insieme alla sua dolce metà: “Io ero fidanzato con Federica da sette anni, qualche anno prima Federica scoprì delle chat che avevo con altre ragazze. Abbiamo partecipato a Temptation. Questa piccola esperienza, perché è durata tre giorni”. Poi la confessione: "Secondo me lei è l’unica donna che avrò per tutto il resto della mia vita”. Ma ci sono guai anche in paradiso, infatti il gieffino ammette: "Nell’ultimo periodo stiamo attraversando non bellissimi momenti. Lei vorrebbe più certezze, vorrebbe più stabilità, solidità, e purtroppo a oggi io non riesco a dargliele. Dopo tanti anni insieme ci sono dei momenti un po’ così, dove uno cerca di fare un passo però molte volte uno ci pensa, no? Perché non è pronto, non è il momento giusto".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Angelica torna a parlare degli attriti col padre Angelica Baraldi, nella terza puntata, è tornata a parlare del difficile rapporto con il padre: "Uno degli obiettivi di questa esperienza è proprio fargli vedere chi sono e spero che lui sia fiero di me", dichiara la ragazza, per poi commuovere tutti ricordando le difficoltà vissute durante la separazione dei genitori.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Grecia a rischio eliminazione Il pubblico, nell'ultima puntata, ha deciso di mandare Grecia Colmenares a rischio eliminazione e di salvare gli altri concorrenti finiti in nomination durante la scorsa puntata. Questo è stato un vero momento di presa di coscienza per Grecia, che probabilmente ha capito di dover cambiare qualcosa nella sua "Strategia" di gioco.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Una visita speciale per Alex Alfonso Signorini ha annunciato in puntata una sorpresa per Schwazer. Il marciatore, che continua come può ad allenarsi nella casa nella speranza di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, riceve infatti la sorpresa della moglie Kathrin Freund, sua vera e propria ancora di salvezza, presente in molti momenti difficili nella vita dello sportivo.