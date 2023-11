Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: in quattro al televoto, sondaggi e ultime news Il reality show di Alfonso Signorini torna con la 16esima puntata in prima serata su Canale 5 tra nuove alleanze, voci di ritiri e possibili nuovi concorrenti

L’ottava settimana del Grande Fratello 2023 è entrata nel vivo e oggi giovedì 2 novembre 2023 il reality condotto da Alfonso Signorini torna per il 16esimo appuntamento prima serata su Canale 5. Dopo la tregua nella "guerra" tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese (a essere eliminata è stata poi Valentina Modini) l’aria nella casa più spiata d’Italia è cambiata. Tra voci di ritiri e possibili nuovi concorrenti (Perla Vatiero?), il Grande Fratello torna in onda stasera: scopriamo tutte le anticipazioni della puntata, dalle nomination ai sondaggi fino alle ultime news.

Grande Fratello, la puntata del 2 novembre: cosa succede stasera

Come anticipato, con la fine delle ostilità (probabilmente temporanea) tra Beatrice e Massimiliano, al Grande Fratello si tornerà quasi sicuramente a parlare del rapporto tra l’attrice e Giuseppe. Quest’ultimo le ha consegnato la famosa lettera, ma Beatrice non sembra intenzionata a perdonarlo e tornare sui suoi passi. Il bidello dovrà anche confrontarsi con Angelica e Paolo dopo la mancata nomination a Beatrice, rivolta invece ad Alex Schwazer (che è rimasto dopo aver minacciato il ritiro). Dovranno chiarirsi anche Angelica e Letizia, con quest’ultima che si trova al momento in una situazione di stallo con Paolo.

Spazio poi alle varie tensioni dei coinquilini con Beatrice: Anita è sul piede di guerra con l’attrice, Giuseppe non vede di buon occhio sua la nuova alleanza con Massimiliano. Da tenere monitorata anche la situazione di Ciro Petrone: l’attore starebbe infatti pensando al ritiro e potrebbe lasciare il programma.

Nomination e sondaggi

Lunedì scorso al Grande Fratello abbiamo scoperto i nomi degli immuni (Anita, Ciro, Angelica, Paolo e Giampiero, più Grecia e Giuseppe scelti da Cesara Buonamici); al televoto andranno dunque in quattro: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan. Il meno votato stasera andrà direttamente in nomination. Beatrice è, come sempre, la grande favorita, con i sondaggi che vedono l’attrice ben oltre il 60% delle preferenze e destinata alla salvezza. Segue Giselda (15%), mentre Alex e Fiordaliso sarebbero a rischio (fermi intorno al 10%).

Quando e dove vederlo stasera in tv e streaming (giovedì 2 novembre)

Il Grande Fratello 2023 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

