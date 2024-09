Ascolti tv ieri (15 settembre): Mara Venier torna e frena Silvia Toffanin, De Martino fa il botto Domenica In riparte dal 17,4%-15,9% di share e lancia la sfida a Verissimo: Stefano De Martino e Pino Insegno ancora certezze per Rai 1, colpaccio Presadiretta

Un’altra domenica di debutti stagionali e di nuove "battaglie" negli ascolti tv. Ieri domenica 15 settembre 2024, infatti, Mara Venier è tornata al timone di Domenica In per lanciare la sfida a Silvia Toffanin e Verissimo; in prima serata, invece, Ambra Angiolini ha esordito nella prima puntata di Sempre al tuo fianco, superando (di poco) La Rosa della vendetta. Continua il magic moment di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi; scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, i numeri di ieri

Ieri domenica 15 settembre 2024 Mara Venier – dopo un’estate segnata dai problemi di salute – è tornata alla guida di Domenica In. Lo storico talk show del pomeriggio della domenica di Rai 1 ha raggiunto 2 milioni e 107mila spettatori (pari al 17,4% di share) nella prima parte e 1 milione e 754mila spettatori (pari al 15,9% di share) nella seconda. A seguire il ritorno di Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini ha conquistato 1 milione e 379mila spettatori con il 13,1% di share. Numeri in linea con il debutto dell’ultima edizione (17,6% di share nella prima parte e il 15% nella seconda) per "zia Mara", che è tornato a sfidare Silvia Toffanin e Verissimo, ieri al 17% di share (1 milione e 790mila spettatori) nella prima parte e al 17,8% nella seconda (con 1 milione e 883mila spettatori). Lo scorso anno il talk show di Canale 5 era riuscito a ridimensionare l’esordio di Domenica In con un sonoro 21% di share.

Mentre nell’access prime time Stefano De Martino continua a volare al timone di Affari Tuoi (ieri ancora al 24,6% di share con 4 milioni e 456mila spettatori contro il 15,3% di share di Paperissima sprint), nella fascia preserale Pino Insegno continua a tenere a distanza Gerry Scotti: Reazione a Catena (20,3% di share e più di 3 milioni di spettatori) supera infatti ancora stabilmente La Ruota della Fortuna (18,1% di share e 2 milioni e mezzo di spettatori).

Ascolti, la prima serata: chi ha vinto

Ambra Angiolini si è "presa" la prima serata di ieri domenica 15 settembre 2024. La prima puntata di Sempre al tuo fianco, la nuova fiction con l’ex volto di Non è la Rai tra i protagonisti della squadra della Protezione Civile a Stromboli, infatti, ha trionfato su Rai 1 con il 15,6% di share e 2 milioni e 436mila spettatori, superando di poco La Rosa della vendetta su Canale 5 (15,1% di share e 2 milioni e 317mila spettatori). Terzo gradino del podio degli ascolti tv e ottimo risultato per Presadiretta di Riccardo Iacona, che sale al 6,3% di share e vola oltre il milione (1 milione e 56mila) di spettatori.

In crescita anche Giuseppe Brindisi su Rete 4 al timone di Zona Bianca, che raggiunge il 6,1% di share (dopo il 4,8% dell’esordio stagionale) grazie a 747mila spettatori. Su Italia 1 Roberto Lipari in …E ho detto tutto ha conquistato 624mila spettatori (pari al 4,2% di share), mentre su Rai 2 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star hanno ottenuto rispettivamente il 3,7% e il b di share. Su La7 Licia Colò ha raggiunto il 2,8% di share alla guida di Eden – Un pianeta da salvare.

