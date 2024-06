Grande Fratello, Anita prende il palo: l’ex Edoardo sceglie Nicole Murgia Smentito il possibile ritorno di fiamma con la Olivieri: il rampollo di casa Sanson e l’attrice si starebbero frequentando in gran segreto. Scopriamo di più.

Dopo la rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone per "diversità caratteriali", come annunciato dai due ex concorrenti del Grande Fratello sui social, c’è chi ha ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra Anita e il suo ex Edoardo Sanson (lasciato in diretta nazionale) soprattutto dopo la notizia del provino di quest’ultimo per Temptation Island. Ebbene, le nuove indiscrezioni, fresche fresche di giornata, sembrano invece smentire questo ipotetico ritorno di fiamma, perché il cuore di Edoardo potrebbe già essere occupato. Il rampollo di casa Sanson starebbe infatti frequentando in gran segreto un’altra ex gieffina: Nicole Murgia. Ma scopriamo qualche dettaglio in più.

Ritorno di fiamma tra Edoardo e Anita? Arriva la smentita (e il nuovo scoop)

La prima a ipotizzare un ipotetico ritorno di fiamma tra Anita Oliveri e l’ex Edoardo Sanson è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che sui social ha scritto: "Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti".

Nelle ultime ore, però, sempre da Deianira Marzano sono arrivate nuove indiscrezioni che smentirebbero quelle precedenti. "Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un’ex gieffina di un’edizione fa. Poi vi svelo il nome. Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno", ha infatti scritto la Marzano nelle sue Instagram stories.

Edoardo Sanson e Nicole Murgia, flirt in corso?

A confermare ulteriormente la notizia e a rivelare il nome della gieffina in questione è stato l’esperto Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore social, il quale ha affermato: "La discussa ex gieffina dell’anno scorso Nicole Murgia e l’ex fidanzato di Anita, Edoardo Sanson, sono amici speciali e si stanno divertendo a Marrakech. Nonostante postassero vecchie storie su Ig per depistare, lei ha contattato uno del settore per far uscire la notizia, all’insaputa di Edo, così dice. Mi sono bastati circa 40 minuti per sapere tutto e postarvelo sui social. Mentre Edoardo mentiva in privato. Nicole la conosciamo purtroppo, basta vedere cosa faceva al Gf, o chi sono i suoi amici e cosa dicono i suoi ex. Nel frattempo Anita se la ride".

Insomma, altro che Anita, pare proprio che Sanson abbia messo da parte la sua ex e si stia già dedicando alla nuova fiamma Nicole Murgia (sempre in tema GF, ovviamente). Sarà vero? Sarà tutto finto? Sarà tutto solo a favor di gossip? Staremo a vedere.

