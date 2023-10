Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Lo scontro definitivo tra Alex e Beatrice Alfonso è tornato sul discorso della accusa di Alex a Beatrice, secondo cui lei avrebbe detto lui di piacergli. Il conduttore in merito ha chiesto: "Cosa c'era di così compromettente nelle parole di Beatrice?", Alex risponde: "Sicuramente è stato un errore mio e dovevo capire che alcune cose non erano state riprese". A quel punto attacca Bea: "Lui non mollerà mai, passerà sempre che io ho mentito". Alex ribadisce: "Non ho più intenzione di insistere", ma Beatrice rincara la dose: "Fossi in te, mi vergognerei tanto. Un signore non avrebbe aggiunto altra cattiveria in una situazione già delicata".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Il risentimento di Beatrice Beatrice si sfoga con Ciro e Paolo riguardo il confronto con Alex, accusandolo di aver esagerato, e dicendo a Paolo che è stato ingiusto nominarla solo per la discussione avuta con il maratoneta. Il ragazzo spiega di averlo fatto perché lei non ha accettato le scuse di lui e lo ha aggredito, ma Bea ribadisce che la ragione è dalla sua parte, dal momento che Alex non riesce a comprovare le sue accuse.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Letizia riceve una brutta batosta Alfonso comunica in diretta a Letizia che il suo ormai ex Andrea ha pubblicato una storia col simbolo del ricircolo, che potrebbe significare cambiamento o karma, insomma, niente di buono per la giovane, che sarebbe voluta tornare con lui. Intanto i coinquilini provano a consolarla, dicendole di concentrarsi solo sulla sua felicità, lei ringrazia e promette di farlo. Che sia uno spiraglio di apertura per la storia con Paolo?

Fonte: Mediaset infinity 4 /6 La lettera di Giuseppe a Beatrice Essendo Beatrice venuta a conoscenza della lettera scritta da Giuseppe a lei per scusarsi, lo accusa di averlo fatto solo per salvarsi dal voto del pubblico. Lui le conferma di averla scritta di nascosto in confessionale, e lei chiede di leggerla. Lui cerca di non fargliela leggere chiedendo di scusarlo, ma lei ribadisce che devono essere i suoi figli ad accettare le scuse. Intanto però le telecamere lasciano intravedere dei dettagli della lettera, come: In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe: bella, affascinante, forte, istintiva e soprattutto libera di pensare e agire". Sul web sono tutti scatenati, sostenendo che la lettera non l'abbia scritta lui, ma sia stata dettata da qualcuno della produzione, poiché troppo lontana dallo stile del giovane, e dalla grafia sospetta.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Tutti contro Garibaldi In casa si sono schierati in molti contro Giuseppe, per aver mandato in nomination Alex, hanno ritenuto la mossa scorretta, soprattutto considerando che il diverbio tra il maratoneta e Meatrice sia stato causato da una confidenza di Alex a Garibaldi, inoltre qualcuno pensa che Giuseppe lo abbia fatto solo per salvarsi dall'ira dei fan di Beatrice.