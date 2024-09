Stasera in TV (16 settembre): Signorini riaccende il Gf, la Rai gioca il jolly Mammucari Ecco tutti i programmi da non perdere in prima serata lunedì 16 settembre 2024: dal Grande Fratello alla continuazione di Brennero, fino al film con Keanu Reeves

Se sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, lunedì 16 settembre 2024: ecco 10 cose da vedere in prima serata. Tanta scelta tra film, serie e programmi di intrattenimento, perfetti per tutti, a partire dall’arrivo in tv, su Rai 1, della serie gialla Brennero . Ma Rai ci propone con il terzo canale anche Insider – Faccia a faccia di Roberto Saviano, con le indagini e gli approfondimenti di Roberto Saviano. Questo lo riporterà a scontrarsi con Canale 5 e la nuova stagione del Grande Fratello di Alfonso Signorini, che a partire da oggi riaccende il reality più amato della tv italiana. Oltre al Gf, stasera è in cartello un altro debutto attesissimo: parliamo del nuovo show di Rai 2 Lo spaesato, in cui Teo Mammucari girerà piccoli paesi di tutta Italia per incontrarne gli abitanti e sperimentarne le usanze.

Su Mediaset non mancheranno però programmi di approfondimento, come il caposaldo di Rete 4 Quarta Repubblica, diretto da Nicola Porro. Nonostante l’interesse del pubblico per questi programmi, qualcuno potrebbe preferire vedere semplicemente un film. In quel caso ci vengono in aiuto commedie come Un’estate al mare e Abbronzatissimi, o cult come Costantine.

