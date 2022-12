Giuseppe Fiorello torna su Rai 1 nei panni dell'aviatore Baracca L’attore di Salvo D’Acquisto, Baarìa e Gli orologi del diavolo in tv con un nuovo progetto: tutti i dettagli e dove trovare le sue altre opere in streaming

Giuseppe Fiorello torna in televisione con una nuova fiction: I cacciatori del cielo. L’attore non è affatto nuovo a film e serie tv che raccontano personaggi chiave della Storia italiana, e anche stavolta non delude. Con aspirazione documentaristica, viene qui ripresa la storia di Francesco Baracca, grande aviatore della Prima guerra mondiale. Nell’attesa della messa in onda prevista per marzo 2023 su Rai 1, ecco i dettagli sul film, tutte le altre opere di successo dell’attore e dove trovarle in streaming.

Giuseppe Fiorello: tutto sul nuovo film

Hanno già preso avvio in Veneto le riprese per I cacciatori del cielo, la nuova opera di finzione con protagonista Giuseppe Fiorello. Da programma dovrebbe esordire su Rai 1 a marzo 2023, proprio in occasione del Centenario della costituzione del corpo dell’Aeronautica Militare. Come molti dei progetti dell’attore, si tratta di un racconto tratto da una storia vera, quella del pilota del regio Esercito Francesco Baracca (1988-1918). Messo al comando della 91° Squadriglia, chiamata "Squadriglia degli assi", si distinse per i suoi meriti tanto da essere ricordato come l’"Asso degli assi": conseguì infatti il maggior numero di vittorie tra i piloti italiani della Prima guerra mondiale.

Al fianco di Fiorello compaiono sullo schermo anche i colleghi Luciano Scarpa, Claudia Vismara e Andrea Bosca. Dietro la macchina da presa invece Mario Vitale, che per questo progetto vuole alternare le scene della fiction a immagini di repertorio (come foto e filmati d’epoca) e animazioni originali. Il regista contribuisce anche alla scrittura della sceneggiatura, affidata alle mani di Pietro Calderoni e Valter Lupo, che si avvalgono anche della consulenza storica di Paolo Varriale. Non una semplice fiction, quindi, ma un docu-film che vuole rispecchiare al meglio la realtà dei fatti. Proprio per questa ragione alla sua produzione contribuiscono anche l’Aeronautica Militare e Rai Documentari.

Giuseppe Fiorello, le altre opere disponibili in streaming

Come anticipato si tratta di un ritorno atteso di Fiorello, che dal 2020 non ha più recitato in televisione, con l’eccezione dell’adattamento tv del suo spettacolo teatrale Penso che un sogno così. Negli ultimi due anni infatti l’attore si è dedicato principalmente al cinema, al quale ha lavorato saltuariamente sin dalla fine degli Anni ’90. Tra i suoi ultimi progetti per il grande schermo si ricordano L’afide e la formica (disponibile in streaming su Prime Video, assieme a un suo altro successo: Baarìa), ma soprattutto Stranizza d’amuri, il suo esordio alla regia del 2021.

Nonostante abbia recitato anche per grandi registi come Giuseppe Tornatore e Ferzan Özpetek, tuttavia, è alla televisione e in particolare alle fiction che Fiorello deve la sua fortuna. Sul piccolo schermo debutta nel 1998 con la miniserie Ultimo ed è poi una presenza costante, prendendo parte a quasi un progetto all’anno fino al 2020. Tra le sue fiction più apprezzate si ricordano Salvo D’acquisto, Il cuore nel pozzo, Lo scandalo della Banca Romana, La leggenda del bandito e del campione, Sarò sempre tuo padre, Volare – La grande storia di Domenico Modugno, Io non mi arrendo e I fantasmi di Portopalo, tutti disponibili per la visione gratuita su RaiPlay. Tra le opere degli ultimi anni spiccano poi il film per la tv Il mondo sulle spalle e la miniserie Gli orologi del diavolo, anch’essi presenti sulla piattaforma dell’emittente di Stato.

