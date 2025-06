NCIS, svolta importante per lo spinoff su Tony e Ziva: quando esce e numero di episodi In attesa dell'uscita dello spinoff di NCIS su Tony e Ziva, scopriamo dettagli in più sulla serie e quando esce, compreso il numero di episodi e il trailer

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Fonte: Paramount+

CONDIVIDI

In attesa dell’uscita della serie, Paramount+ ha stuzzicato l’immaginazione del pubblico con una foto chiave che suggerisce l’ambientazione prettamente europea della serie NCIS: Tony & Ziva, oltre a svelare quando esce lo spinoff sul servizio di streaming, dopo aver diffuso il primo trailer qualche settimana fa.

Da quello che già sappiamo, dopo aver lasciato NCIS, gli ex agenti Tony DiNozzo (Michael Weatherly) e Ziva David (Cote de Pablo) si sono stabiliti a Parigi, dove stanno crescendo la loro figlia. Tuttavia, la loro vita apparentemente tranquilla è sconvolta da un attacco inaspettato alla società di sicurezza di Tony. Questo evento li costringe a una fuga precipitosa attraverso l’Europa, in una disperata ricerca di chi li sta perseguitando.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando esce lo spinoff NCIS: Tony & Ziva in streaming su Paramount+

La serie promette non solo azione e intrighi internazionali, ma anche un focus sulla dinamica di coppia dei due personaggi principali. Tra le missioni che li vedranno protagonisti, Tony e Ziva dovranno infatti imparare nuovamente a fidarsi l’uno dell’altra. Un obiettivo per nulla facile da attualizzare, che starà al pubblico scoprire. Una novità di questa nuova produzione è che si tratta della prima serie del franchise NCIS a non essere trasmessa sulla CBS, la rete tradizionale della saga. Il che segna un’importante evoluzione nella strategia distributiva del brand, che sbarca ora sulla piattaforma streaming per raggiungere un pubblico globale, più precisamente su Paramount+, dove il primo dei 10 episodi della serie TV NCIS: Tony & Ziva arriverà il prossimo 4 settembre. Il rilascio settimanale degli episodi – ogni giovedì – terminerà il 23 ottobre 2025.

Le anticipazioni dei protagonisti della serie

L’entusiasmo dei fan per questa reunion è palpabile. Gli stessi protagonisti, come riporta Deadline, Michael Weatherly e Cote de Pablo hanno commentato la notizia con grande gioia: "Siamo emozionatissimi di poter finalmente condividere il prossimo capitolo di Tony e Ziva con gli incredibili fan di tutto il mondo che non hanno mai smesso di credere che questo giorno sarebbe arrivato". Hanno inoltre offerto un assaggio di ciò che accadrà nei 10 episodi previsti dalla serie (QUI il primo trailer): "Tornare a interpretare questi ruoli insieme sullo schermo dopo più di un decennio è stato un viaggio indimenticabile, pieno di bugie, spie, pericoli, desideri… e auto assassine a guida autonoma".

Articolo di Anna Montesano.

Potrebbe interessarti anche