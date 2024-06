Carlotta Mantovan: chi è il nuovo fidanzato (straniero) che le ha dato la felicità dopo Fabrizio Frizzi L'identità dell'uomo è ancora un mistero. Ma dagli scatti dei magazine si possono ricostruire le varie fasi della relazione con Mantovan e la sua provenienza

Novità sulla vita di Carlotta Mantovan, che dopo anni ha assistito al Concorso Ippico Piazza di Siena, manifestazione celebre che si tiene a Villa Borghese, grande parco della capitale. Per chi non lo sapesse, la manifestazione è sempre stata molto cara alla giornalista e conduttrice, che dopo la morte del compianto marito Fabrizio Frizzi è tornata a sorridere nella splendida cornice del parco. Carlotta ha infatti seguito sempre con piacere l’equitazione, praticandola da quando aveva solo 5 anni: "Mancavo da troppo tempo", è la dichiarazione rilasciata da Mantovan al settimanale Chi. Il giornale per l’occasione ha dedicato un servizio alla conduttrice, in cui si vede in compagnia della figlia Stella e del nuovo compagno, che da tempo l’accompagna in giro per i posti da lei stessa visitati. Ma non si conosce ancora tantissimo dell’identità dell’uomo, cosa sappiamo ad oggi?

L’incontro con Carlotta Mantovan

La donna mantiene sicuramente la sua privacy, non rivelando mai nulla sul suo nuovo compagno, che però viene frequentemente fotografato con lei. I due sono stati visti per la prima volta vicini per le strade della capitale, facendo molto discutere il pubblico. Poi la giornalista è stata fotografata dai paparazzi da Diva e Donna in compagnia del misterioso uomo e della figlia Stella. Stando alle dichiarazioni del settimanale, l’ex Miss Italia e il misterioso uomo sarebbero di fatto una coppia. Un amore ritrovato 6 anni dopo la dolorosissima morte del marito Fabrizio Frizzi. Le foto della Mantovan è stata scattata a Maccarese, località di mare vicino Roma. Nelle foto la donna passeggia spensierata e sorridente in compagnia della figlia e di questo misterioso uomo che, come riporta Diva e Donna, le starebbe accanto da qualche tempo. Ora i due vengono fotografati nuovamente a Roma all’evento ippico, mostrandosi molto sereni in compagnia della figlia di lei.

La vita del misterioso fidanzato e il rapporto con Mantovan

Purtroppo non si conosce neanche il nome dell’uomo. Quel che è certo è che il compagno di Carlotta dovrebbe avere origini francesi. Probabilmente si saranno quindi conosciuti e amati nel periodo di permanenza in Francia della donna. Lei stessa ha parlato della vita oltralpe spiegando: "Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati". Ora sembra però che, complice anche la recente presenza della donna nel talent show di Ballando con le stelle, lei sia tornata a vivere a Roma, dove la piccola Stella dovrebbe frequentare il secondo ciclo scolastico, C’è quindi la possibilità che anche il suo nuovo compagno l’abbia seguita nella capitale, inaugurando così un nuovo capitolo della loro vita.

