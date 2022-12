Le serie TV e i film di Netflix e Prime Video che parlano di HIV Il 1° dicembre è la Giornata mondiale contro l'AIDS. Sono molti i titoli televisivi sulle vite delle persone sieropositive: ecco quali guardare in streaming.

Fonte: frame video Transparent Prime Video

Giovedì 1° dicembre è la Giornata mondiale contro l’AIDS, dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia dovuta alla diffusione del virus HIV e a fare prevenzione. Secondo i dati Istat aggiornati al 2015, infatti, in Italia si contano 3.444 nuove diagnosi all’anno, l’85,5% dovute a rapporti non protetti. Uno dei modi per sensibilizzare su questa malattia, ancora troppo sottovalutata, è sicuramente il mezzo televisivo.

La rappresentazione dell’HIV/AIDS nel cinema e nella televisione inizia dalla prima metà degli Anni ’80, quando ancora la sindrome viene percepita dai media e dall’opinione pubblica come "il cancro dei gay" o "il nuovo disturbo degli omosessuali", per dirla con le parole di un articolo uscito sul New York Times nel 1982. Intere comunità lgbtq+ vengono, infatti, stigmatizzate e diventano oggetto di pregiudizio: anche per questo, molti dei film che trattano l’argomento rientrano nella categoria del cinema queer indipendente.

Oggi sappiamo che la sindrome colpisce la popolazione a prescindere dall’orientamento sessuale, ma è ancora strettamente necessario informarsi sul tema e fare prevenzione. In occasione di questa giornata, ecco alcuni titoli di film e serie TV da poter guardare comodamente su Netflix o Prime video, che lasciano ampio spazio alle storie di persone che hanno contratto l’HIV o che si sono ammalate di AIDS.

Netflix

Tales of the City (miniserie TV) – La miniserie del 2019 racconta in dieci episodi le avventure di Mary Anne Singleton, interpretata da Laura Linney, che torna a San Francisco e si ricongiunge con la figlia Shawna e l’ex marito Brian vent’anni dopo averli lasciati per perseguire la sua carriera televisiva. Oltre al mondo LGBTQ+ lo show racconta anche l’HIV, con il personaggio di Michael (Murray Bartlett), un giovane sieropositivo.

Prime Video

Transparent (serie TV) – vincitrice di 2 Golden Globes e 8 Emmy Awards, la serie narra la storia di Maura Pfefferman (Jeffrey Tambor), che a 70 anni fa coming out come donna trans con la propria famiglia. tra tematiche religiose, esistenzialiste e femministe, ampio rilievo è dedicato anche ad alcuni personaggi HIV positivi, come Shea e Davina.

Guerra al virus (film) – In questa pellicola di Roger Spottiswoode con Matthew Modine, Richard Gere e Anjelica Huston e ambientata nell’America degli Anni ’80, il dottor Francis è uno dei primi a scoprire un’epidemia che ha già mietuto le sue vittime in Africa. La società, tuttavia, rimane indifferente al virus dell’HIV considerandolo pericolosa solo per gli omosessuali. Il dottor Francis si trova quindi a dover combattere una vera e propria guerra per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità dell’Aids.

120 battiti al minuto (film) – Parigi. Nei primi Anni ’90 l’AIDS ha già mietuto innumerevoli vittime. Gli attivisti di Act Up-Paris moltiplicano le azioni per combattere l’indifferenza generale. Nathan, un nuovo arrivato nel gruppo, viene sconvolto da Sean, un militante radicale.

Guida TV

Dallas Buyers Club Sky Cinema 2 21:15

Potrebbe interessarti anche