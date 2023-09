Massimo Giletti torna in Rai, ma basta inchieste: farà varietà Dopo essere stato avvistato in viale Mazzini il ritorno del conduttore sembra ormai cosa fatta: per lui sette puntate di intrattenimento a partire dal 2024

Massimo Giletti torna in Rai dal 2024, ma cambia stile. Il ritorno del conduttore nella tv di Stato sembra ormai cosa fatta, anche e soprattutto dopo l’avvistamento (l’ennesimo) in viale Mazzini di ieri. Il flash diffuso da Giuseppe Candela per Dagospia parlava infatti di un incontro con i "piani alti", letteralmente: al settimo piano della sede Rai Giletti avrebbe portato nuovamente avanti le lunghe trattative per un suo ritorno nella tv pubblica, che sarebbero ormai a buon punto. A confermarlo anche Il Foglio, che questa mattina ha rilanciato: l’ex conduttore di Non è l’Arena ma passerà al varietà. Scopriamo tutti i dettagli.

Massimo Giletti torna in Rai e si dà al varietà

Dopo aver condotto per quasi sei anni Non è l’Arena e l’improvvisa (e discussa) chiusura del programma, Massimo Giletti non ha mai negato il desiderio di voler tornare in Rai, considerata ancora la sua "casa", dove è professionalmente nato e cresciuto. Le voci hanno iniziato subito a rincorrersi, e hanno trovato sempre più conferme, a partire dalle aperture dell’ad Roberto Sergio, che non ha mai negato il fascino di un possibile ritorno di Giletti nella tv di Stato. L’ultimo indizio, in ordine di tempo, è stato l’avvistamento di ieri in viale Mazzini e l’indiscrezione diffusa da Dagospia.

Come rilanciato questa mattina da Carmelo Caruso su Il Foglio, il ritorno di Massimo Giletti è ormai quasi ufficiale. Con un titolo ironico, tuttavia – "Straballando con Giletti" – il giornalista palermitano ha fatto intendere che nel futuro di Giletti ci sarà un cambio di stile. Giletti tornerà in Rai rifacendosi il look, con un nuovo programma di varietà. Il giornale parla di un accordo per sette puntate di intrattenimento.

Il cambio di stile

L’improvviso cambio di rotta che la carriera di Massimo Giletti potrebbe intraprendere in questa sua seconda parentesi in Rai arriva un po’ a sorpresa. Il giornalista piemontese non ha mai negato di aver fatto enormi sacrifici e condotto numerose battaglie nell’ambito delle inchieste, mostrandosi a tratti anche logoro, tuttavia suona strano che il suo ritorno in Rai possa concretizzarsi proprio attraverso il varietà, una possibilità che lo portò a lasciare la tv pubblica nella stagione 2016-17 dopo quasi trent’anni. "L’ho sempre detto anche quando decisi di lasciare la Rai quando mi proposero di fare il varietà al posto delle inchieste" dichiarava Giletti quest’estate a Rimini, intervistato da Simona Ventura.

Potrebbe interessarti anche