'Gigi, uno come te': Elodie fa impazzire D'Alessio, Annalisa diventa napoletana e incanta Una lunga serata di musica e spettacolo con una lunghissima lista di ospiti che duettano con il padrone di casa regalando tante emozioni al pubblico: cosa è successo

Una folla oceanica riempie una piazza del Plebiscito che sembra esplodere, mentre Gigi D’Alessio dietro le quinte si prepara a salire sul palco, sgranando il lungo rosario di ospiti della grande serata. Così inizia "Gigi uno come te", una festa di musica e spettacolo trasmessa in prima serata su Rai Uno venerdì 25 luglio 2025. Scopriamo come è andata e cosa è successo.

Gigi uno come te, cosa è successo nella puntata del 25 luglio

La serata inizia subito a bomba con Gigi D’Alessio seduto al piano che canta Non mollare mai, mentre sul palco sale l’amico Clementino e l’altro rapper napoletano Geolier e infine Gue Pequeno a rafforzare il messaggio della canzone con le loro rime di fuoco. Poi un momento più melodico con l’artista al piano e la piazza che canta in coro insieme a lui il suo grande successo "Un nuovo bacio".

Tra i momenti e i duetti più belli e intensi della serata, c’è sicuramente quello che vede impegnato il padrone di casa con Elodie ."Non è napoletana di nascita ma è napoletana dentro", la presenta lui al pubblico di piazza del Plebiscito, prima di condividere con lei il palco in una ballata struggente e bellissima, tutta in napoletano stretto, che incanta la piazza, ma anche Gigi D’Alessio stesso che, finito il brano le fa il più bello dei complimenti "Ma come l’hai cantata sta canzone: l’hai pittata!" Poi altri due brani, uno dei quali con Ernia che suggellano una complicità artistica evidente.

Subito dopo un altro grande nome della musica italiana, Umberto Tozzi, che Gigi D’Alessio presenta così:"Signori voi dovete sapere, che questo signore qua ha fatto dei successi Mondiali! Vai Umberto!" E può mancare "Gloria"? Alla voce: brano che infiamma le piazze e che cantano tutti da 0 a 199 anni c’è il grande successo (mondiale) di Umberto Tozzi, un vero trionfo. "Mi hai fatto vivere un’emozione grandissima, complimenti Gigi" dice l’artista piemontese, sommerso dagli applausi del pubblico.

Non solo colleghi musicisti spuntano in questa serata evento. A un certo punto infatti, Gigi D’Alessio scende dal palco e si dirige verso la platea, spiegando: "Stasera ho visto una mia fan della prima ora nel pubblico che mi segue da sempre: Luisa Ranieri!" Prende la mano dell’attrice e se la porta sul palco."Che bello essere qui a casa mia!" dice emozionata l’attrice: "Stasera mi hai fatto veramente un regalo, stare su questo palco, in questa piazza è una cosa incredibile". Poi il cantautore vuole sapere se è meglio lui o Johnny Depp e Luisa Ranieri risponde: "Johnny Depp c’ha il suo fascino, ma pure Giggiariello nuosto tiene o fascino suoio!". Poi Gigi D’Alessio le dedica una canzone dolcissima, una vera serenata strappacuore, e anche l’attrice non può fare a meno di cantare con lui.

La potenza di Gigi D’Alessio e della gremitissima piazza del Plebiscito è tale, che riescono a far cantare anche i colleghi più insospettabili, è il caso di Annalisa che si unisce a lui mentre il cantautore è al piano a cantare la sua "Annalì" e Annalisa se la cava bene e incassa i complimenti di D’Alessio. Subito dopo però, è lei a prendere il comando e a regalare al pubblico una versione in duetto con Gigi di Sinceramente. Ma quello che infiamma la piazza è il brano successivo: un mix tra la Mon Amour della cantante ligure e la Mon Amour d’alessiana: un vero trionfo.

Altro duetto, scatenato e scanzonato è quello che vede impegnato Gigi D’Alessio con Fiorella Mannoia che si scatenano su una canzone della tradizione napoletana: "‘O sarracino" a cui segue un’altra canzone classica, sempre sul filo del divertimento, ovvero "Come t’ha fatto mammeta". "Ah che divertimento!" dice infatti Fiorella Mannoia finito il brano "Mi sono veramente divertita!", Poi però, la piazza inizia a intonare "Quello che le donne non dicono" e lei non può che unirsi al coro, prima di salutare.

Nemmeno il tempo di riprendersi e di godersi questo divertente duetto, che ne arriva subito un altro. A salire sul palco è Alessandra Amoroso che condivide con Gigi D’Alessio uno dei suoi brani più famosi "Un cuore malato", in originale cantata dal musicista napoletano insieme a Lara Fabian. Poi uno scambio di complimenti sperticati, la dichiarazione d’amore di Alessandra Amoroso e un altro brano molto più intimo in cui le due voci si completano perfettamente: "Come faccio a non amare Alessandra Amoroso?" commenta D’Alessio finita la musica. E in effetti, l’alchimia musicale arriva forte e chiara anche al pubblico.

Subito dopo altro momento che galvanizza la piazza, quello in cui sale sul palco con D’Alessio un altro artista napoletano: Stash dei The Kolors. "Sento le tue canzoni da quando ero all’asilo, è davvero un’emozione incredibile per me stasera", dice emozionato il giovane frontman della band uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Davvero una serata illuminata da tante stelle in piazza del Plebiscito.

Dopo aver condiviso il palco anche con il figlio LDA, per Gigi D’Alessio arriva il gran finale con i due (ormai ex) colleghi coach di The Voice: l’angelica Arisa e lo scatenato Clementino.

