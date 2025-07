'Gigi - Uno come te', D'Alessio re di Napoli su Rai 1: chi canta, scaletta e il duetto segretissimo Stasera - 25 luglioo - Rai 1 trasmette il concerto evento “Gigi, uno come – ancora insieme”: sul palco anche Elodie, Alessandra Amoroso il figlio del cantante LDA

Gigi uno come te – L’emozione continua non è solo un concerto, ma un viaggio lungo trent’anni tra le canzoni di Gigi D’Alessio e l’anima di Napoli. Registrato nella magica cornice di Piazza del Plebiscito, lo show porta sul palco duetti speciali, ospiti di ogni genere, da Elodie a Umberto Tozzi, e un mix di musica, racconti e momenti carichi di emozione. Tra i più attesi, anche il misterioso brano NU DISPIETTO con una voce femminile segreta. Oltre allo spettacolo, c’è anche il cuore: il concerto sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon per le cure pediatriche a domicilio. Una serata che è insieme festa, tributo e gesto d’amore per la sua città.

