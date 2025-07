Gigi D'Alessio, la mega villa a Posillipo e quella a Roma (con pianoforte in sala): ecco dove vive Conosciamo tutti Gigi D'Alessio, siamo abituali a vederlo in TV e ai concerti, ma quanto sappiamo della sua vita privata? Ecco tutte le curiosità sulle sue due ville di lusso

Gigi D’Alessio non è solo uno dei cantanti italiani più amati, ma anche proprietario di alcune splendide dimore in Italia. Tra Roma e Napoli, il cantante possiede ville da sogno, caratterizzate da eleganza e comfort esclusivi. Ecco un viaggio tra le sue case più affascinanti.

La villa a Roma con pianoforte a coda

A Roma, Gigi D’Alessio abita in una magnifica villa situata nel quartiere Olgiata, una delle zone più esclusive della capitale. La residenza si sviluppa su più livelli e presenta un design raffinato e contemporaneo. Il colore predominante è il bianco, che dona luminosità agli ambienti e si sposa perfettamente con le grandi vetrate a tutta altezza. "Il salone open space è il cuore della casa, con un divano bianco moderno e un pianoforte a coda nero che rappresenta il fulcro dell’arredamento", hanno raccontato alcuni insider. La casa è ricca di opere d’arte e pezzi di design che rendono l’ambiente ancora più esclusivo.

La villa di Posillipo: il legame con Napoli

Non poteva mancare una dimora nella sua amata Napoli. Gigi D’Alessio possiede una splendida villa a Posillipo, quartiere affacciato sul Golfo, dove trascorre molto tempo con la compagna Denise Esposito e il loro figlio Francesco. La casa, immersa nella natura e con una vista mozzafiato sul mare, rappresenta il rifugio perfetto per il cantante. "Essere vicino alle mie radici è fondamentale per me", avrebbe dichiarato in più occasioni.

Gigi D’Alessio: un futuro tra Roma e Napoli

Diviso tra le due città, Gigi D’Alessio ha saputo creare ambienti che rispecchiano la sua personalità: elegante e riservato nella capitale, legato alla tradizione e alla famiglia nella sua Napoli. Con il suo successo consolidato e una carriera in continua evoluzione, il cantante continua a vivere tra queste due splendide residenze, sempre con un occhio al futuro.

