Giancarlo Magalli, è tutto pronto per il grande ritorno a I Fatti Vostri La trasmissione di Rai 2 accoglie nuovamente il suo storico conduttore, in una veste nuova: sarà ospite fisso alla guida di una rubrica settimanale.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Nella mattinata di ieri, lunedì 18 settembre, ha ufficialmente preso il via la nuova stagione de I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai 2 giunto ormai alla sua trentatreesima edizione. Tiberio Timperi ha fatto dunque il suo debutto come conduttore, affiancando Anna Falchi e l’altra new entry Flora Canto, prendendo quindi il posto che è stato occupato in precedenza da Salvo Sottile. E, ancora prima, da Giancarlo Magalli, che è stato una vera e propria colonna portante della trasmissione. E ora, dopo due anni di assenza, sembra che sia pronto per il suo grande ritorno nella piazza più famosa d’Italia.

Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri

Secondo quanto anticipato da TvBlog, infatti, Giancarlo Magalli dovrebbe comparire nuovamente a I Fatti Vostri a partire da oggi, martedì 19 settembre. Si tratterebbe per lui di un grande ritorno, dopo aver condotto ben 21 stagioni del programma ed esserne diventato il volto più conosciuto. Ora, però, il suo ruolo sarebbe diverso: dovrebbe tornare nella trasmissione in qualità di ospite fisso, e condurre una rubrica probabilmente a cadenza settimanale. Si è a lungo parlato di un ritorno in televisione per il conduttore, che è stato a lungo assente dal piccolo schermo durante la sua battaglia contro un tumore; Magalli ha sognato per diverso tempo che la Rai gli concedesse una seconda possibilità, e ora sembra che la strada si sia ufficialmente aperta. La sua presenza a I Fatti Vostri potrebbe coincidere infatti con un impegno a lungo termine: dopo essere stato ospite di alcuni programmi per semplici interviste, questa volta la sua nuova rubrica nella trasmissione di Rai 2 dovrebbe durare l’intera stagione televisiva.

La frecciatina a Michele Guardì

Sembra dunque che Giancarlo Magalli abbia avuto la sua rivincita sulla Rai e su Michele Guardì, storico regista de I Fatti Vostri. Qualche mese fa, infatti, il conduttore aveva lanciato una frecciatina al regista: "Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha mai nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così", ha scritto sui social dopo l’ospitata del regista a Da noi…A ruota libera. "Forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il covid a danneggiarmi".

Potrebbe interessarti anche