I Fatti Vostri al via: la prima stagionale per Tiberio Timperi (con gaffe su Anna Falchi) Oggi lunedì 18 settembre 2023 è iniziata l’avventura del nuovo co-conduttore, che ha ereditato il ruolo da Salvo Sottile accanto all’attrice: lo scivolone

Oggi lunedì 18 settembre 2023 è iniziata ufficialmente la 34esima edizione de I Fatti Vostri e la nuova avventura televisiva di Tiberio Timperi accanto ad Anna Falchi nella storica trasmissione di Rai 2 ideata da Michele Guardì. Dopo aver lasciato il timone di Unomattina in famiglia Timperi ha infatti ereditato il ruolo di co-conduttore che fu di Salvo Sottile nel programma al fianco dell’attrice, con la quale terrà compagnia al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel consueto appuntamento, dalle 11:10 fino all’edizione delle 13 del Tg2. Buona la prima per Tiberio Timperi – nonostante uno scivolone – e Anna Falchi con la prima puntata stagionale di oggi. Scopriamo com’è andata.

I Fatti Vostri: l’esordio stagionale

La nuova edizione de I Fatti Vostri si è aperta con i dovuti ringraziamenti, soprattutto quelli da parte del "nuovo arrivato" Tiberio Timperi, che ha espresso tutta la sua riconoscenza ai colleghi e ai suoi compagni di viaggio, da Anna Falchi a Flora Canto fino al maestro Palatresi e il colonnello Morico. In una recente intervista al settimanale DiPiù Tv, inoltre, il conduttore aveva rivelato di essersi sentito anche con il suo predecessore, Salvo Sottile ("Ci siamo sentiti con Salvo ed è stato molto carino, tra conduttori si fa così, anche perché nessuno di noi è proprietario di nessun programma ma viviamo in affitto").

Dopo la rassegna stampa è arrivato il momento dell’atteso gioco del Porcellino. A seguire l’intervista di Tiberio Timperi a Novella Calligaris, l’ex nuotatrice italiana (la prima a vincere una medaglia olimpica e a stabilire un primato mondiale, negli 800m stile libero) che ha fatto parlare di sé dopo aver attraversato lo stretto di Messina a nuoto. Anna Falchi e Flora Canto hanno poi condotto una rubrica su consigli per la casa, con l’attrice di origini finlandesi che ha anche aperto uno spazio su suggerimenti per la spesa, prima dell’immancabile classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox.

La gaffe di Tiberio Timperi su Anna Falchi

Proprio riguardo le origini di Anna Falchi Tiberio Timperi è "inciampato" nella sua prima gaffe, arrivata alla prima puntata stagionale. Il conduttore ha chiesto infatti alla sua nuova collega "Come si dice ‘buongiorno’ in svedese?", confondendo le lingue parlate in Scandinavia (Anna Falchi è figlia di madre finlandese ed è nata a Tampere) e beccandosi subito un’ironica tirata d’orecchie dall’attrice: "In finlandese vorrai dire, eh parti male, non hai studiato!".

