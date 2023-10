Giampiero Mughini, subito show al Gf: insulto a Salvini e regolamento infranto Il giornalista è entrato nella casa soltanto da poche ore, ma rischierebbe già la squalifica: ecco cosa è successo.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Con l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti, Alfonso Signorini aveva promesso di dare una svolta a questa edizione piuttosto piatta del Grande Fratello: tra loro c’è anche Giampiero Mughini, e in molti erano pronti a scommettere che ben presto avrebbe dato spettacolo. E così è stato. A poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il giornalista si è fatto notare per ben due scivoloni commessi a poca distanza l’uno dall’altro. Ecco cosa è successo.

Giampiero Mughini viola le regole del Grande Fratello

Visto il tenore delle sue ospitate in televisione (come dimenticare le liti furiose con Vittorio Sgarbi), erano in molti a scommettere che Giampiero Mughini avrebbe portato al Grande Fratello tutta la sua esuberanza, facendo subito emergere il suo temperamento a die poco scoppiettante. Le aspettative sono state rispettate, visto che il giornalista, non appena varcata la porta rossa, ha violato il regolamento del reality show. Le ferree regole del programma vogliono che ai concorrenti non sia permesso avere informazioni dal mondo esterno, così come chi entra nella casa in un momento successivo agli altri non possa fornire a chi è già dentro notizie e aggiornamenti su ciò che accade al di fuori. I concorrenti apprendono infatti soltanto ciò che la produzione comunica loro, non avendo a disposizione televisione, cellulari, internet o quant’altro. Peccato, però, che Giampiero Mughini si sia lasciato sfuggire alcuni aggiornamenti sulle ultime notizie riguardanti il calcio, e in particolare i risultati ottenuti dalla Juventus nel campionato di serie A. Il giornalista lo ha fatto mentre parlava con Giuseppe Garibaldi, e ora rischia di essere squalificato: in passato, per eventi del genere alcuni concorrenti sono finiti ad un televoto flash. Non è dunque così improbabile che la stessa sorte possa toccare anche a Mughini, magari nella puntata in programma giovedì.

L’insulto a Matteo Salvini

Intanto, Giampiero Mughini è finito al centro di una seconda polemica. Durante le prime ore di permanenza nella casa del Grand Fratello, ha insultato un esponente del Governo, e in particolare Matteo Salvini. Insieme a Samira Lui, Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi, il giornalista stava parlando di razzismo, quando ha affermato: "Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia? Non credo. Io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento. Quel cretino di Salvini ha detto Paola Ego…". Neanche a dirlo – vista la nuova "linea dura" di Mediaset, il discorso di Mughini è stato immediatamente censurato, e nessuno ha potuto sentire come ha concluso la frase. Sembra piuttosto probabile, comunque, che il riferimento fosse alle parole di Salvini nei confronti di Paola Egonu, pallavolista che a febbraio è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo. All’epoca, il ministro aveva dichiarato: "Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista".

