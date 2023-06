Gialappashow: Fiorello fa faville anche su Tv8, Nargi promossa (senza lode) Il meglio della quinta puntata: l'ospitata di Raf, l’operazione San Salvador della Berti, l’incursione (riuscitissima) dello showman siciliano con Biggio.

Dalla domenica al lunedì, l’atmosfera su Tv8 non cambia. Anche stavolta la Gialappa’s Band tiene banco col suo carico di risate, ironia e spensieratezza, gli ingredienti (vincenti) di una formula televisiva riuscitissima, alla base di un programma che ha ormai tutte le carte a posto per candidarsi al titolo di fenomeno televisivo della stagione primavera-estate.

Slittata di 24 ore per far posto alla (semi) differita del Gp di Canada di Formula Uno, la quinta puntata stagionale di Gialappashow conferma quanto di buono scritto e detto nelle scorse settimane sul nuovo format tirato fuori dal cilindro dall’ex trio (ormai duo) più celebre della tv. Tra battute irriverenti e trovate geniali, le voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, e la coloratissima truppa di comici capitanata da Mago Forest (ancora in grandissimo spolvero e vero mattatore dello show), hanno costruito infatti oltre due di divertimento puro, in un incessante circo di personaggi, parodie, gag, che si è tradotto in una serata piacevole, l’ennesima regalata dai "Gialappi" alla platea di Tv8.

Gialappashow: Nargi promossa (senza lode)

Dopo Di Benedetto, Satta, Chiabotto e Salemi, stavolta la conduttrice per una sera è stata Federica Nargi, ex velina e showgirl tra le più ammirate in Italia. La signora Matri si è messa alla prova con tanta autoironia, provando a tener testa al registro comico della trasmissione, e si è prestata anche di buon grado alle immancabili canzonature di Forest. Risultato? La Nargi, testata in un contesto a lei poco familiare, si è ben calata nello spirito goliardico del Gialappashow, pur senza mostrare la spigliatezza e la verve di alcune colleghe transitate prima di lei nello studio di Tv8 (come Chiabotto e Salemi). Promossa, insomma, ma senza lode.

I momenti top: l’incursione di Fiorello, i soldi falsi della Berti

Ma cos’è successo nella quinta puntata di Gialappashow? Sicuramente il menù della serata ha riservato diversi momenti top e, più in generale, un livello qualitativo medio-alto – tra sketch in studio e clip registrate – che ha caratterizzato tutta la puntata.

Tra i picchi di questo quinto episodio, senza dubbio, va citato l’intervento di Fiorello e Biggio, protagonisti di uno spassoso crossover tra Viva Rai 2 e Gialappashow, con "Fiore" ironico sui problemi di segnale della tv satellitare e la Gialappa’s impegnata a prendere in giro Biggio facendo finta di non conoscerlo. Epica inoltre la chiosa finale del collegamento – "Suca!" – rivolta dai due ospiti a Forest e repentinamente diventata virale sui social.

È tornata in scena anche Orietta Berti, che stavolta svela di aver trovato un sistema di pagamento rivoluzionario: i soldi falsi dei fratelli Pasini. Usandoli – racconta l’alias interpretato da Brenda Lodigiani – Osvaldo si è già comprato tre gelaterie, mentre Suor Fernanda gira in Cayenne. Peccato che esistano delle insidie, come testimoniano le sirene della Guardia di Finanzia che tutto a un tratto interrompono il collegamento. Anche a questo però la strampalata Orietta della Gialappa’s trova una soluzione, attivando "l’operazione San Salvador" per darsela a gambe!

Tra i momenti divertenti che hanno costellato il prime time su Tv8 anche la parodia di Belve, qui ribattezzato Berve, con la Fagnani a questo giro lanciatissima in una surreale intervista a tu per tu con Hitler, conclusa con lei che prende a cartellate il Führer. O anche le imitazioni delle grandi stelle della tv, a partire da un divertentissimo Flavio Insinna/Ubaldo Pantani che, in questa puntata, commenta scorato gli stravolgimenti dei palinsesti Rai causati dal nuovo vento della politica, dimostrando zero entusiasmo per la conduzione di Techetechetè e tanta speranza per un misterioso progetto in rampa di lancio su Telegallipoli (che però potrebbe soffiargli il cugino di Pino Insegno).

L’ospitata di Raf e gli applausi per Jean Claude

Tra gli ospiti della serata anche il cantante Raf, protagonista di una divertente intervista con Mago Forest che, candidamente, gli confessa di aver perso la verginità davanti a un poster affisso al muro della cameretta della sua ragazza. Una rivelazione inquietante, accolta con ironia (e un pizzico di imbarazzo) dalla voce di Ti pretendo.

E infine, merita una citazione anche il nuovo capitolo delle avventure di Sensualità a corte, con Jean Claude e Madre di nuovo alle prese con le loro disavventure. Stavolta sono dispersi nella giungla cambogiana, anche se Madre pensa di trovarsi nella metropolitana di Milano; Daiana, però, appare provvidenziale in versione ologramma e dà una dritta a Jean Claude, convincendolo a dare una padellata in pieno volto alla donna per farla rinsavire (ma poi dovrà subire la sua reazione collerica). Una scena, questa, che ha letteralmente spopolato su social, dove tantissimi utenti hanno esaltato quest’ultima geniale interpretazione del comico Marcello Cesena.

