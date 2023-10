Antonella Fiordelisi contro Luca Onestini: "Anche meno, mestierà". Cosa è successo Su Twitter è andato in scena un acceso botta e riposta tra l’influencer campana e l’ex tronista. Lei lo ha accusato di averla bloccata. Lui ha negato spudoratamente.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

È "rissa online" tra Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. Di recente, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati protagonisti di un acceso botta e risposta sui loro canali social, che ha coinvolto in men che non si dica anche le rispettive community di fan. Tutto è cominciato quando una follower di Antonella l’ha incalzata su Twitter chiedendole di seguire l’ex "rivale" Onestini. E l’influencer campana non si è certo tirata indietro, salvo però scoprire che il tronista di Uomini e Donne l’aveva bloccata. Lui poi si è difeso, provando a negare, ma la frittata era già fatta. Ecco i dettagli.

Antonella Fiordelisi e la lite social con Luca Onestini

Il Grande Fratello Vip 7 è terminato ormai da mesi, ma gli strascichi di quell’edizione "trash" continuano a farsi sentire. Sul web è infatti riesplosa, di recente, la rivalità che esisteva nella Casa tra Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. I due ex vipponi si sono accusati a vicenda in una serie di botta e riposta serrati, scatenando inevitabilmente anche le reazioni delle rispettive fanbase.

Tutto ha avuto inizio quando Antonella ha deciso aggiungere su Instagram Micol Incorvaia, con la quale notoriamente i rapporti non sono mai stati idilliaci. La mossa inaspettata della Fiordelisi ha colto di sorpresa molti utenti, tanto che una sua follower le ha chiesto se non fosse il caso, a quel punto, di seguire online anche un altro "rivale", cioè Luca Onestini. Detto, fatto. Antonella ci ha provato, ma si è ritrovata di fronte a una bella sorpresa.

"Ho appena scoperto che mi ha bloccata", ha rivelato la Fiordelisi sul suo profilo Twitter. Un’accusa pesante, che non ha certo lasciato indifferente il diretto interessato. Luca Onestini ha infatti risposto subito al tweet di Antonella, sfornando un commento piuttosto piccato. "Siamo arrivati al punto che c’è gente che ‘si vanta’ di essere stata bloccata da me (mai vero)", ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, "quando in realtà non è stata semplicemente calcolata". "Non vi blocco nemmeno", ha poi aggiunto, "però vi compatisco. Vantatevi di questo allora, che almeno è vero. Besitos".

Immediata è arrivata la replica della Fiordelisi: "Comunque anche meno, mestierà. Raga, facciamo un gioco: cercate tutti Onestini su IG e pubblicate lo screen, così è contento". A questa richiesta, il web si è ovviamente scatenato, e quello che era uno scontro tra due vipponi si è trasformato ben presto in un conflitto a tutto campo tra community di fan.

Potrebbe interessarti anche