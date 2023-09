Massimiliano si dichiara a Heidi al Grande fratello: il confronto finisce male Finalmente, dopo giorni di tira e molla e cose non dette, i due gieffini hanno deciso di chiarire le cose tra loro. Ma questo ha scatenato un litigio epico

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Due inquilini della casa hanno cominciato a punzecchiarsi da subito, non appena si sono visti. Nessuno dei due si è però mai dichiarato con l’altro, facendo nascere situazioni ambigue ed una serie di sotterfugi di vario tipo. Stiamo parlando del VIP Massimiliano e della NIP Heidi. Sembrava essere in corsa una sorta di flirt, a cui poi si è aggiunto anche Claudio Roma, cercando di far breccia nel cuore della nuova arrivata. Inizialmente sembrava che nessuno dei due avesse reali chance con la ragazza, poi però il rapporto con Varrese si è fatto sempre più stretto, lasciando pensare che tra la giovane e l’uomo potesse nascere qualcosa. Quindi dopo una lunga attesa, abbiamo avuto finalmente una dichiarazione.

Lo scontro tra Massimiliano e Heidi

Tutto è cominciato mentre Varrese, Heidi e Ciro si trovavano in cucina. Riguardo al rapporto con la ragazza Massimiliano ha dichiarato: "Io lascio spazio, non mi metto in competizione". Heidi ha poi semplicemente ripetuto: "Lui è unico, non si mette in competizione". A quel punto Massimiliano a scherzato: "È una cosa allucinante, o se ne va, o cambia discorso o fa finta di non sentire". La giovane ha replicato: Ma che dici? Ma no, uno deve essere fluido, la gente ci guarda. Bisogna essere fluidi, dinamici. Io sono cintura nera di svigno". L’attore ride dicendo: "Tu sei cintura nera di… svago. Pazzesco". Heidi si sbilancia: A te piace giocare, piace stuzzicare". Massimiliano comincia a perdere la pazienza e ribatte: "Tu arrivi, dici e scappi, e non aspetti neanche la risposta". La situazione a questo punto si scalda, con la NIP che chiarisce: "Mi metti un po’ con le spalle al muro, lo capisci?". L’attore taglia corto dicendo: "Io a te? Io da oggi in poi prendo le distanze". Heidi invece la vede diversamente: "No, non devi prendere le distanze, io ti stimo molto e provo molta simpatia nei tuoi confronti, e sono molto lusingata di avere le tue attenzioni. Ti reputo un uomo molto intelligente, però semplicemente questo: un po’ meno, un po’ meno attenzioni".

Il chiarimento

A quel punto Massimiliano a chiesto: "Ti do l’impressione che ti sto addosso?". Heidi risponde in maniera un po’ confusa: "Con te sto anche bene e tutto quello che vuoi, provo molta simpatia, sono lusingata, però un po’ meno attenzioni. Non dico che mi stai addosso. Sei veramente diretto, sei veramente… Mi spiazzi troppo". Allora l’attore chiede: "Ma tu che cosa cerchi? Non dirmi che non cerchi niente. Cosa vuol dire, che vuoi da me? Amicizia? Tu non è che vuoi capire chi sono, tu corteggi! Non mi stai corteggiando? Allora ho capito male io, allora tutto perfetto, tutto ok, tutto chiaro. […] Se mi dici che sono diretto ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza. Se voglio amicizia? Voglio capire chi sei. Io corteggio? Possiamo parlare poi da soli? Io sono diretto, metto con le spalle al muro. E tu cosa fai? Lo stesso. Adesso sei diretta e mi hai messo con le spalle al muro. Pensi di essere così diversa da me? Non sei una persona che mi sta indifferente e mi interessi, questo è scontato. Da qui a dire che corteggio è un po’ troppo". A quel punto Heidi ha provato a spiegarsi, ma Massimiliano ha aggiunto: "Ci rimango male perché tu dici a me che sono molto diretto e prepotente, quando tu ci vai proprio col martello. Non è che voglio qualcosa, però se arriva una persona con qualcosa che mi attrae… Quando sei entrata ho sentito qualcosa, che non so spiegare cos’è".

Potrebbe interessarti anche