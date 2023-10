Antonella Fiordelisi fa infuriare Nikita Pelizon: chat svelate, l’amicizia è finita Il legame tra le due ex gieffine è ufficialmente sfumato: a creare incomprensione tra le due il nuovo progetto di Pelizon, un (discusso) corso motivazionale.

Negli ultimi giorni Nikita Pelizon è stata al centro di una vera e propria bufera mediatica a causa del suo nuovo progetto, un corso motivazionale che ha scatenato diverse polemiche soprattutto per il suo costo. A scagliarsi contro di lei anche Antonella Fiordelisi, ex coinquilina al Gf Vip e soprattutto sua grande amica. L’ex vippona ha lanciato diverse frecciatine a Pelizon, accusandola di essere troppo attaccata al denaro; e ora la stessa Nikita ha confermato la fine della loro amicizia, che si era distinta come la più amata e genuina della loro edizione del Gf Vip.

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, amicizia finita

Dopo alcuni botta e risposta tramite social, sembra che l’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sia ufficialmente giunta al capolinea. A confermarlo la stessa vincitrice del Gf Vip, tramite una serie di storie pubblicate sulla sua pagina Instagram. "Scusate ma qui stiamo esagerando. Amo risolvere nel privato, cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi", ha scritto sui social. Nikita Pelizon ha poi condiviso un messaggio audio, inviato su Whatsapp proprio ad Antonella Fiordelisi, appena annunciata tra i concorrenti di Pechino Express: "Tu quand’è che parti per Pechino? Ti voglio vedere prima che parti. Mi raccomando, non partire senza che mi saluti, non esiste tesoro", si sente nell’audio. Pelizon ha poi rivelato di aver parlato a lungo con Fiordelisi proprio di Pechino Express, essendo questa un’esperienza che lei ha già vissuto nel 2022, senza però ricevere alcun ringraziamento: "Forse ci siamo dimenticati anche tutti i suggerimenti ricevuti per vincere. A questo punto dico questi consigli a tutti i concorrenti", ha rivelato. "Queste cose sono fondamentali per durare più a lungo nel reality. Con lei ho parlato per ore sul divano e le ho detto i segreti, metodi e tecniche, dato che ho già fatto Pechino. A tutti i concorrenti adesso dico di trovare un passaggio già dal mattino. Dovete già avere la macchina per partire. Rompete tanto a chi vi ospiterà perché vi devono aiutare".

Infine, Nikita ha pubblicato lo screenshot di un messaggio inviato all’ex amica: "Stanotte ho visto il tuo commento, non pensavo l’avessi fatto pubblico. Avrei preferito un ciao come stai?". A quest’ultimo ha aggiunto un commento: "Nei momenti dove un’amica sta avendo un attacco mediatico si chiama la propria amica per sapere come sta. Adesso ti auguro il successo che desideri". La risposta di Fiordelisi è stata semplice e diretta: l’unfollow su Instagram.

Antonella Fiordelisi contro Anna Pettinelli

Nel frattempo, Antonella Fiordelisi non solo ha perso l’amicizia con Nikita Pelizon, ma è stata protagonista anche di un botta e risposta social con Anna Pettinelli, insegnante di Amici 23. Quest’ultima nel mese di gennaio aveva criticato Fiordelisi per il suo comportamento all’interno della casa del Gf Vip: "Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi". A distanza di otto mesi, l’ex gieffina ha voluto replicare, commentando una puntata di Amici: "Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso", ha scritto riferendosi alla professoressa con l’appellativo inventato da Rudy Zerbi.

