Antonella Fiordelisi soffia l'ex a Elisabetta Gregoraci: esce allo scoperto con Giulio Fratini A distanza di anni dal noto litigio che le ha coinvolte dietro le quinte, nuovi dissapori potrebbero nascere tra Gregoraci e Fiordelisi, a causa di un uomo

Una nuova coppia che fa discutere: Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si frequentano, o almeno questo è quanto lasciato intendere sui social. Ecco tutti i dettagli sulla relazione e il passato turbolento tra lei e la storica ex del giovane.

Un gossip sta infiammando il mondo dello spettacolo: Fiordelisi sembra aver iniziato una relazione con Giulio Fratini, imprenditore ed ex di Elisabetta Gregoraci. Dopo aver lasciato diversi indizi sui social, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso e poi cancellato una foto con lui, alimentando i sospetti. Ecco tutto quello che sappiamo su questa storia.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini insieme: la conferma social

Già da qualche settimana, Antonella aveva lasciato intendere di avere un nuovo amore. Un post in cui stringeva la mano di un uomo misterioso aveva scatenato la curiosità dei suoi fan, ma nessuno sapeva chi fosse il fortunato. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, "Antonella si dichiara single, anche se sta frequentando una persona. Tra i due c’è molto interesse reciproco, si stanno conoscendo. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo, ma pare sia un imprenditore". Ora però, l’identità dell’uomo sembra essere stata svelata: si tratta di Giulio Fratini, già noto per le sue relazioni con donne dello spettacolo come Raffaella Fico e Roberta Morise. Fiordelisi avrebbe persino pubblicato una foto con lui, salvo poi eliminarla, ma gli utenti più attenti hanno salvato lo scatto, confermando così il legame tra i due.

Chi è Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci

Giulio Fratini, 34 anni, è un imprenditore di successo e uno dei giovani più promettenti secondo la rivista Forbes. Figlio di Sandro Fratini, ha ereditato una fortuna legata al settore dell’abbigliamento, in particolare all’azienda Rifle. Il suo nome è spesso associato al mondo dello spettacolo per le sue frequentazioni passate, ma ha sempre mantenuto un profilo riservato. La relazione con Antonella arriva dopo che Fratini ha chiuso la sua storia con Elisabetta Gregoraci, con cui aveva condiviso un importante capitolo della sua vita.

Mentre, per quanto riguarda la giovane, dopo la tormentata storia con Edoardo Donnamaria, nata durante il Grande Fratello Vip e terminata tra polemiche, Antonella ha avuto brevi flirt con Guglielmo Vicario e Mariano De Matteis. Tuttavia, sembra che ora abbia trovato un nuovo equilibrio accanto a Fratini, anche se la loro relazione non è ancora stata ufficialmente confermata.

La lite tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci

Oltre a condividere lo stesso uomo, Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto in passato un duro scontro. Nel 2021, la Fiordelisi si sfogò sui social parlando di una lite con un’altra donna, che in molti identificarono proprio con Elisabetta. "Sono delusa, amareggiata, schifata. Ho subito violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa" aveva dichiarato Antonella, riferendosi al fatto che la Gregoraci l’avesse attaccata per i like di Flavio Briatore alle sue foto.

Elisabetta, però, ha sempre negato la lite, minimizzando la questione: "Una rissa tra me e lei dietro le quinte? Ma dai, parliamo di cose più importanti". A distanza di anni, le due sembrano aver messo da parte il rancore e, nell’estate del 2024, hanno persino condiviso un viaggio di lavoro insieme, segnando una tregua tra di loro. Ma questa nuova relazione riaprirà vecchie ferite?

