GF, momento a luci rosse tra Lorenzo e Shaila, lui esagera: "La senti la presenza?", lei risponde a tono Tra un ballo e l'altro, Shaila è impegnata a ripassare le sue coreografie con l'aiuto di Spolverato, ma lui tenta di distrarla optando per una mossa audace

Tra i protagonisti più chiacchierati dell’attuale edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a tenere banco con i loro momenti intensi, tra dolcezza e situazioni ai limiti del piccante. La loro relazione, nata sotto i riflettori, è un mix di passione e complicità, e l’ultimo episodio ha fatto molto discutere il pubblico di Canale 5. Ma cosa è successo di così eclatante? Ecco tutti i dettagli.

GF: ballo o provocazione?

L’episodio discusso riguarda un video pubblicato su X da un account che segue il programma, nella giornata di ieri 12 dicembre, e diventato presto virale. Nel filmato, Lorenzo e Shaila si esibiscono in un ballo sensuale. Lei, visibilmente concentrata, conta i passi per preparare la coreografia, ma è impossibile ignorare l’intesa fisica tra i due. A un certo punto, Lorenzo rompe il ghiaccio con una frase che ha fatto il giro del web: "La senti la presenza?". Shaila, ridendo, risponde di sì ridendo, e mentre cerca di tornare a ricapitolare i passi, Lorenzo insiste con un audace "Così, ti piace?", seguito da due baci passionali. La risposta di lei? "Bravo, così si fa". Per molti, le parole di Lorenzo non erano altro che un’allusione, magari un po’ a luci rosse. Il momento ha diviso il pubblico, tra chi lo ha definito "Squallido" e chi, invece, ha difeso la coppia, elogiando la loro naturalezza.

Lorenzo e Shaila sempre più uniti

Fin dalle prime settimane nel Grande Fratello, Lorenzo e Shaila hanno attirato l’attenzione per la loro chimica. Inizialmente coinvolti in dinamiche con altri concorrenti – lei vicina a Javier, lui a Helena – i due hanno poi trovato un’intesa che li ha resi inseparabili. Questo legame non è passato inosservato, neanche ai familiari. La mamma di Shaila, infatti, si è apertamente dichiarata contraria alla loro relazione, ma questo non sembra aver rallentato la coppia, che è sempre più unita.

Grande Fratello: le reazioni del pubblico

Il video ha scatenato un’ondata di commenti sui social. Alcuni spettatori lo hanno definito "imbarazzante" e "ridicolo", mentre altri si sono spinti oltre, parlando di "schifo" e "squallore". Tuttavia, non sono mancati i sostenitori della coppia: "Ammirevoli. Lui è sempre gentile e riguardoso nei confronti di lei, si vede che la ama. Lei è bravissima a cogliere ogni attenzione di cui lui le fa dono", ha scritto un fan.

Nonostante le critiche, Lorenzo e Shaila sembrano più determinati che mai a portare avanti la loro relazione all’interno della Casa. Resta da vedere se questo episodio influenzerà il loro percorso nel Grande Fratello o se, al contrario, rafforzerà ulteriormente il loro legame. Una cosa è certa: tra momenti romantici e siparietti hot, Lorenzo e Shaila continueranno a essere tra i concorrenti più seguiti e discussi di questa edizione.

