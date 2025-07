Garlasco, Massimo Lovati e le ‘mille teorie’ sul delitto: cosa ha svelato (finora) l’avvocato di Sempio Il legale dell'indagato nel nuovo filone investigativo è ormai un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Tra teorie complicate, l'innocenza di Stasi e tanto altro.

Il delitto di Garlasco, a distanza di quasi diciotto anni dai fatti, continua a essere terreno fertile per dibattiti, polemiche e teorie parallele. In questo scenario, una delle voci più insistenti e controcorrente è quella dell’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio – finito al centro di un nuovo filone di indagine – che da mesi espone sia in tv sia sulla stampa una narrazione alternativa, volta ad aprire nuovi scenari su uno dei gialli più celebri d’Italia. Ecco in dettaglio che cosa ha rivelato (finora) l’avvocato Lovati. E tutti i particolari di questo caso.

Garlasco e Massimo Lovati, la teoria dell’innocenza per Stasi e Sempio

Massimo Lovati, come ovvio, sostiene con fermezza l’innocenza di Andrea Sempio, suo assistito. Ma in questi mesi di ospitate tv si è spinto ben oltre: ha infatti rigettato qualsiasi coinvolgimento di Alberto Stasi nell’omicidio di Chiara Poggi, la giovane brutalmente uccisa nell’agosto 2007. Una posizione in netta controtendenza con le convinzioni più diffuse, questa, poiché Stasi è stato condannato in via definitiva (anche se le prime due sentenze lo avevano assolto). Per il penalista milanese, però, Stasi non sarebbe mai entrato nella villetta di via Pascoli 8 il giorno dell’omicidio.

Lovati rileva poi come la "versione ufficiale" recitata da Stasi agli inquirenti – l’arrivo ansioso in villa, il citofono ignorato da Chiara, la decisione di scavalcare la recinzione e la scoperta del cadavere – non sarebbe altro che una ricostruzione imposta da terzi: "Non è il racconto di Alberto Stasi", ma quello "che hanno fatto i veri colpevoli ad Alberto Stasi", ha dichiarato a questo proposito l’avvocato.

Un’organizzazione criminale, la pista del sicario e la ‘pedina’ Stasi

Dunque i sospetti dell’avvocato Lovati portano verso una realtà più oscura, e senza dubbio stratificata. Cioè quella di un’organizzazione criminale, forse chiamata a eliminare Chiara Poggi perché a conoscenza di segreti inconfessabili, legati – stando ad alcune dichiarazioni dello stesso avvocato – ad ambienti di potere e temi tabù come la pedofilia. Un quadro che, secondo Lovati, spiegherebbe l’assenza di movente e la particolare efferatezza dell’omicidio. In questa ricostruzione, l’assassino non sarebbe una persona comune, ma un professionista addestrato, un killer insomma.

Stasi, quindi, sarebbe stato costretto sotto minaccia a ‘recitare’ una parte, mentendo agli investigatori in cambio dell’impunità e protezione dai veri mandanti dell’omicidio

I misteri della Fiera di Vigevano e il rompicapo dei tempi

In uno dei passaggi tv più recenti, l’avvocato ha infine evocato un dettaglio che ha rilanciato il dibattito sull’attendibilità dei suoi racconti. Lovati ha dichiarato che già alle 11:30 del 13 agosto 2007, durante la Fiera di Vigevano, circolava tra ambulanti e cittadini la notizia dell’omicidio di una ragazza a Garlasco, ben prima della famigerata telefonata di Stasi al 118 (avvenuta invece alle 13:50). Una discrepanza temporale che, se autentica, getterebbe una luce assai diversa su come si siano realmente svolti i fatti.

Tuttavia, più di un residente e numerosi ambulanti intervistati hanno smentito questa versione. Gli orari ufficiali delle sentenze d’appello e della Cassazione, inoltre, collocano l’omicidio tra le 9:12 (orario di disattivazione dell’allarme) e le 9:35 (accensione del computer di Stasi). Mentre una perizia tecnica della procura lo sposta tra le 11 e le 11:30 – range che si discosta da entrambe le ricostruzioni, alimentando ulteriori dubbi. E alla fine, tra le mille teorie e contro-teorie esposte dall’avvocato Lovati, quello che resta (per adesso) è un magma indistinto. A cui potrebbero benissimo aggiungersi altri dettagli, più o meno plausibili. nelle prossime apparizioni tv del legale di Sempio.

