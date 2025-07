Garlasco in tv: la teoria di Lovati ‘crolla’ a Vigevano e Nazzi smaschera gli errori delle indagini I cittadini hanno raccontato a Zona Bianca la loro mattina del 13 luglio del 2007: a Il Caso su Rai 3 il processo viene analizzato con le sue contraddizioni

Il delitto di Garlasco continua ad attirare l’attenzione mediatica del mondo del crime e non solo, ritagliandosi sempre più spazio in tv. Dopo le parole dell’avvocato Massimo Lovati, infatti, ci hanno pensato direttamente gli abitanti di Vigevano a rispondere al difensore di Andrea Sempio a Zona Bianca, mentre su Rai 3 Stefano Nazzi ha debuttato al timone de Il caso tornando proprio sulle contraddizioni del processo ad Alberto Stasi. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: gli abitanti di Vigevano smentiscono la teoria di Massimo Lovati

Continuano le discussioni intorno al delitto di Garlasco dopo gli ultimi risvolti e, ovviamente, anche in seguito a quanto dichiarato dall’avvocato Massimo Lovati. Il difensore di Andrea Sempio non solo ha ribadito la sua teoria del sicario a Morning News, ma la scorsa settimana a Zona Bianca si è anche detto sicuro che gli abitanti di Vigevano fossero a conoscenza della morte di Chiara Poggi già dal mattino di quel tragico 13 agosto 2007 (e quindi prima della chiamata di Alberto Stasi alle Forse dell’ordine, arrivata intorno alle 13:50). "Io avevo lo studio sopra la fiera, a Vigevano. Sono sceso alle 11.30 dal mio studio per andare a vedere le bancarelle e già tutti sapevano quello che era successo a Garlasco" aveva affermato il legale, prontamente smentito ieri proprio nel corso dell’ultima puntata di Zona Bianca. Il talk show condotto da Giuseppe Brindisi ha intervistato vari vigevanesi, la cui maggior parte di fatto non si è detta d’accordo con Lovati, tra cittadini ("Io non ho sentito niente", "L’ho sentito dire dopo", etc.) e ambulanti ("Quella mattina non mi ricordo si parlasse di questa cosa alla fiera", "Me lo sarei ricordato, etc.).

Stefano Nazzi e gli errori delle indagini su Alberto Stasi a Il Caso

Il delitto di Garlasco di è ritagliato il suo spazio anche su Rai 3, dove Stefano Nazzi ha ereditato lo slot del mercoledì dedicato al crime di Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli. Al debutto al timone de Il Caso, Nazzi ha ripercorso le tortuose indagini che 18 anni fa hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. "Non so se sia innocente o colpevole, ma forse quel processo e quelle indagini sono state veramente caotiche e per certi versi molto contraddittorie" ha spiegato la voce di Indagini, aggiungendo: "Queste indagini sono state un casino all’inizio (…) Non avevano fatto i rilievi necessari per arrivare all’ora delle morte, vennero fatti una serie di banali errori".

