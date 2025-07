Caso Garlasco, le lesioni “raccapriccianti” e la pista dell’esecuzione: l'ultima ipotesi terrificante Secondo l’ex funzionario di polizia Gianluca Spina Chiara Poggi “è stata seviziata”, ma Anna Vagli punta ancora il dito su Stasi: “La soluzione più semplice”

Continuano le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che ormai da tempo monopolizza l’attenzione mediatica del Paese. Mentre prosegue la ricerca della persona a cui appartiene il profilo genetico maschile individuato sulla garza non sterile che 18 anni fa venne usata per prelevare materiale biologico dalla cavità orale di Chiara Poggi, infatti, il caso fa ancora discutere e, intervenuto sulla rivista Giallo, anche l’ex funzionario di polizia Gianluca Spina ha detto la sua aprendo scenari oscuri. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: l’ipotesi sevizie di Gianluca Spina

Secondo l’ex funzionario di polizia Gianluca Spina non ci sarebbero dubbi: "Chiara Poggi è stata seviziata". Spina è intervenuto sulla rivista Giallo (la cui direttrice è stata presa di mira da Selvaggia Lucarelli proprio in merito al caso Garlasco) e ha detto la sua sulla tragica notte del 13 agosto del 2007. Per l’ex funzionario di polizia "qualcuno nutriva verso la ragazza un odio personale" e non sarebbe dunque da escludere la pista dell’organizzazione (o del sicario, come sostenuto dall’avvocato Massimo Lovati), magari legata proprio al santuario della Madonna della Bozzola: "Se opportunamente indagato, avrebbe condotto e condurrebbe tuttora all’identificazione certa del gruppo di persone possedute evidentemente da una follia non terrena, magari legata a qualche problema di contesto locale?". Oggi esperto di comunicazione non verbale, Spina ha sottolineato come le ferite "raccapriccianti" sul corpo di Chiara Poggi (e in particolare i tagli simmetrici sulle palpebre) possano essere state incise "per un motivo che fa ribrezzo solo immaginare".

Le parole di Anna Vagli a Morning News: cosa ha detto su Alberto Stasi e Chiara Poggi

Nella mattinata di oggi venerdì 18 luglio 2025 si è tornati a parlare del delitto di Garlasco anche a Morning News. Ospite di Dario Maltese, la giornalista e crimonologa Anna Vagli ha puntato nuovamente il dito contro Alberto Stasi, sostenendo come la nuova indagini rafforzi in realtà la condanna a suo carico. "Chi è che aveva un motivo per uccidere Chiara Poggi? Io non credo assolutamente che Andrea Sempio a oggi abbia qualche elemento che deponga verso una sua risoluzione di un qualche problema, abbiamo sentito anche il santuario della Bozzola…" ha spiegato Vagli, allontanando queste ipotesi e spingendo verso la sol: "C’è un principio che orienta le indagini, si chiama rasoio di Occam: non bisogna moltiplicare gli elementi più del necessario, quindi la soluzione più semplice è quasi sempre quella corretta".

