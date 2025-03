Gabry Ponte, Eurovision a rischio? Polemiche dopo il successo a San Marino e la protesta di Luisa Corna Il successo ‘Tutta l’Italia’ avrebbe rischiato la squalifica per un riferimento politico, mentre la cantante punge il deejay: “Ha vinto chi non è un cantante”

"Tutta l’Italia" sarà all’Eurovision Song Contest 2025, ma rappresenterà San Marino. La canzone hit firmata da Gabry Ponte che ha accompagnato la 75esima edizione del Festival di Sanremo di Carlo Conti, infatti, sarà in gara all’ESC di Basilea il prossimo 13 maggio e – come prevedibile – non sono mancate le polemiche. La canzone del deejay avrebbe addirittura rischiato la squalifica, oltre ad avere attirato le critiche di alcuni colleghi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Gabry Ponte: "Tutta l’Italia" rischia la squalifica dall’Eurovision?

Gli Eiffel 65 ci avevano provato (senza di lui) nel 2023 a Una voce per San Marino, nel 2025 Gabry Ponte ha trionfato nella prima edizione del San Marino Song Contest e rappresenterà la piccola Repubblica all’Eurovision Song Contest. Vera e propria colonna sonora dell’ultima edizione del Festival di Sanremo di Carlo Conti, "Tutta l’Italia" sarà dunque in gara all’ESC 2025 di Basilea.

Dribblate (quasi) tutte le polemiche, il brano è scampato anche al pericolo squalifica. In tanti – soprattutto sui social – avevano infatti evidenziato che un riferimento politico all’interno del testo della hit di Gabry Ponte sarebbe potuto costare caro, dal momento che l’EBU (European Brodcasting Union) da regolamento vieta di parlare di politica o religione nelle canzoni. "Il calcio lo prendono a calci, la moda che fa degli stracci – cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi" la frase incriminata della canzone, che però parla evidentemente di epoche politiche chiuse e ormai lontane. Lo scenario ha infatti avuto vita breve e la squalifica è stata scongiurata dall’EBU, che ha confermato che la canzone "non infrange il regolamento" e sarà in gara all’Eurovision a partire dal prossimo 13 maggio.

Le critiche di Luisa Corna a Gabry Ponte: cosa ha detto

La vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song Contest – come detto – è valsa al deejay la partecipazione all’ESC 2025. L’ex membro degli Eiffel 65 ha trionfato davanti a The Rumpled, Teslenko e anche alcune vecchie conoscenze di Amici come Pierdavide Carone (fresco vincitore di Ora o mai più) e di Sanremo come Marco Carta (vincitore del Festival nel 2009) o Bianca Atzei. Tra i partecipanti alla finalissima c’era anche Luisa Corna che, ospite di Simona Ventura a Citofonare Rai 2, ha criticato duramente la vittoria di Gabry Ponte. La cantante (classificatasi all’ultimo posto) ha prima sottolineato come alla manifestazione non ci sia stata una vincitrice donna, poi ha ‘punzecchiato’ il collega. "Bisogna fare qualcosa, una protesta. E poi ha vinto chi non è un cantante, quindi è un’altra protesta!" ha tuonato, aggiungendo: "Io la canto ‘Tutta l’Italia’, ma qui non siamo in Italia!"

