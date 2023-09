Fratelli di Crozza torna su Nove: Maurizio Crozza riparte da Giambruno e Vannacci Il 22 settembre riparte il one man show del comico genovese, con le sue imitazioni e la sua satira irriverente: in arrivo nuovi personaggi.

Riparte questa sera – venerdì 22 settembre – il programma più amato di Nove: Maurizio Crozza torna con la nuova stagione di Fratelli di Crozza, il suo one man show nel quale porta in scena le sue migliori imitazioni e la sua satira pungente, come sempre accompagnato dalla fedele spalla Andrea Zalone. Il comico genovese torna dunque in diretta sulla rete Discovery per l’ottava edizione della sua trasmissione, per la quale ha in serbo un parterre di nuovi personaggi attesissimi dal pubblico.

Fratelli di Crozza, via alla nuova stagione

Come ogni anno, infatti, Maurizio Crozza porta in scena con Fratelli di Crozza le sue personalissime imitazioni di tutti i più influenti leader politici, ma anche di personaggi controversi diventati famosi grazie alla televisione e soprattutto al web. Alcuni di loro sono ormai diventati delle vere e proprie icone, tanto che il pubblico finisce spesso per identificarli con le loro imitazioni: sentendo parlare, per esempio, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca o il direttore di Libero Quotidiano Vittorio Feltri abbiamo ormai sempre più spesso l’impressione che siano gli originali a imitare Crozza, e non viceversa. Lo stesso si può dire di altri personaggi storici di Fratelli di Crozza, che ritroveremo anche in questa nuova stagione: dalle improbabili strategie imprenditoriali di Flavio Briatore ai discorsi sconclusionati e confusi di Luca Zaia nelle sue innumerevoli conferenze stampa, passando per le strampalate teorie del complotto di Red Ronnie e gli assurdi interventi di Mauro Corona.

I nuovi personaggi di Maurizio Crozza

Ma non è tutto. Per questa nuova edizione di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza ha in serbo anche nuove imitazioni, di cui abbiamo già avuto un assaggio grazie ai video promo diffusi da Nove nelle ultime settimane. Tra i personaggi più attesi c’è senza dubbio Andrea Giambruno. Il conduttore di Diario del Giorno, nonché compagno della premier Giorgia Meloni, è finito al centro delle polemiche per diverse affermazioni fatte durante il suo programma su Rete 4 – una su tutte l’invito alle donne a non ubriacarsi perché "se bevi poi il lupo lo trovi" – e immediatamente è stato individuato da Maurizio Crozza come sua nuova "vittima". Fin dal video promo appare evidente la pungente e irriverente satira nei suoi confronti: "Hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei cercata. E lo dico sostenuto dal gruppo: i talebani", dice Crozza-Giambruno. Tra i nuovi personaggi c’è anche il generale Roberto Vannacci, autore del tanto discusso libro Il mondo al contrario, nel quale rivendica "il diritto all’odio" e sostiene che "Cari omosessuali, non siete normali".

Quando e dove vedere Fratelli di Crozza

La nuova stagione di Fratelli di Crozza va in onda ogni venerdì, a partire dal 22 settembre, nella prima serata di Nove, dalle 21.25. Tutte le puntate sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Discovery+.

