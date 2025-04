Stasera in TV (venerdì 11 aprile), i consigli di Libero Magazine: la finale di The Voice si scontra con Crozza Il talent capitanato da Antonella Clerici va in onda stasera - 11 aprile - con l'ultimo appuntamento: su Canale 5 invece c'è la soap Tradimento.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

In questo inizio di weekend, ecco i migliori programmi da non perdere. Su Rai 1 c’è la finalissima di The Voice Senior e finalmente scopriremo se vincerà un concorrente del team di Arisa, di Gigi D’Alessio, di Clementino o di Loredana Bertè. Rai 2, invece, va in onda con il film, in prima visione Tv, La storia del grande salto, diretto e interpretato da Ben Affleck, con Matt Damon, Jason Bateman e Viola Davis. Canale 5 risponde alla Rai con un nuovo appuntamento della soap Tradimento dove vedremo il disperato tentativo di Guzide e Tarik di fermare il matrimonio di Oylum e Behram. Infine, risate, ironia e satira vi aspettano sul Nove con I Fratelli di Crozza e le straordinarie imitazioni del camaleontico Maurizio Crozza. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

