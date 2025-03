Maurizio Crozza, la casa a Genova e le 4 proprietà a Milano insieme a Carla Signoris: ecco dove vive Il padrone di casa di Fratelli di Crozza, stasera sul Nove, abita in Liguria con la famiglia, dove ha anche una splendida villa in campagna con SPA privata.

Tutto pronto questa sera per una nuova puntata dei Fratelli di Crozza. Il programma satirico condotto da Maurizio Crozza torna in prima serata sul canale Nove con tante nuove e imperdibili imitazioni: Meloni, Briatore, Salvini, Vittorio Feltri, ma anche Donald Trump, Biden, Ursula von der Leyen e tanti altri. Oltre alle caricature dei personaggio più clou del momento, anche monologhi e riflessioni di uno degli artistici più camaleontici del panorama televisivo italiano, tanto irriverente e sagace quanto riservato. Crozza, infatti, non ama pubblicizzare molto la sua vita privata, che condivide dal lontano 1992 con l’attrice Carla Signoris, e con cui ha avuto due figli, Giovanni e Pietro. Il primogenito, oltretutto, è anche lui attore e ha recitato in diverse serie TV come Masantonio – Sezione scomparsi, Fedeltà, Il grande gioco e Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia. L’intera famiglia ha sempre vissuto a Genova, città dove Crozza e sua moglie sono anche nati e dove posseggono, oltre alla dimora di residenza, altre proprietà.

La casa di Maurizio Crozza a Genova, e le altre proprietà di famiglia tra la Liguria e Milano

Maurizio Crozza e Carla Signoris sono nati e cresciuti a Genova e nel capoluogo ligure vivono tutt’ora con la loro famiglia. Oltra alla casa in cui abitano, però, pare posseggano anche altre abitazioni sparse nella città (presumibilmente 6), a titolo di investimento immobiliare, come riporta Il Tempo. Inoltre, per vivere a pieno i momenti di relax, la coppia ha investito in una villa sulle montagne a ridosso della città, dove rifugiarsi per godere della propria privacy.

La casa, tutta in pietra, è stata costruita e pensata dall’architetto Roberto Silvestri: da quanto si apprendere dal sito internet del professionista (visibile QUI), la coppia desiderava "Una casa nell’entroterra genovese per godersi la tranquillità della natura e dei monti circostanti lontani dalle telecamere, dai paparazzi, un luogo per trascorrere il tempo libero con la propria famiglia e gli amici, una rifugio lontano dai riflettori e dal mondo frenetico dello spettacolo".

Purtroppo la riservatezza di Crozza e Signoris è veramente tanta e, a parte qualche scatto sui social di Silvestri, sui loro profili non compare nessuna foto degli interni delle loro dimore. Ma grazie all’architetto possiamo ammirare gli splendidi contrasti della pietra naturale e del legno, il grande salone con camino e vetrate sul verde, e l’area SPA interna con piscina privata. A Milano, infine, i due hanno anche altre quattro case, una sicuramente sarà utile per i loro impegni professionali.

