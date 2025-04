Stasera in TV (venerdì 4 aprile), i consigli di Libero Magazine: Maurizio Crozza vi aspetta sul Nove Oltre alla nuova puntata con Fratelli di Crozza, Rai 1 trasmette The Voice Senior e Canale 5 la soap Tradimento.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Se non sapete cosa guardare in Tv stasera, venerdì 4 aprile, ecco qualche idea interessante sui migliori programmi da non perdere. Oltre alla musica e al divertimento di Rai 1, con una nuova puntata di The Voice Senior, torna su Canale 5 Tradimento. La soap ha per ora preso posto nella prima serata del venerdì, e vedrà Tolga alle prese con la notizia della gravidanza di Oylum, un segreto che lo sconvolgerà. Risate assicurate ma anche spunti di riflessione, con la nuova puntata dei Fratelli di Crozza sul Nove, con l'inimitabile satira di Maurizio Crozza, mentre su La7 va in onda uno nuovo appuntamento con Propaganda Live, condotto come sempre da Diego Bianchi, in arte Zoro.

