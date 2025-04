Stasera in TV (venerdì 18 aprile), i consigli di Libero Magazine: Miriam Leone nei panni di Eva Kant non ha eguali Su Rai 2 va in onda Diabolik, il live-action con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea, mentre su Rai 1 ci sono le celebrazioni per la Via Crucis.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

In questo venerdì 18 aprile sono diversi i programmi da non perdere in TV. Ra1, essendo oggi il venerdì santo che precede la Pasqua, manda in onda dal Colosseo la Celebrazione del rito della Via Crucis. Su Rai 2, invece, c’è il film live-action Diabolik del 2021 diretto dai Manetti Bros., con Luca Marinelli nei panni del "Re del terrore", Miriam Leone in quelli di Eva Kant e Valerio Mastandrea che interpreta l’Ispettore Ginko. Canale 5, infine, trasmette un nuovo appuntamento della soap Tradimento dove vedremo il matrimonio segreto di Zelis e Ozan, e il desiderio di vendetta di Oltan, mentre sul Nove vi aspettano I Migliori Fratelli di Crozza, un mix delle più straordinarie imitazioni del camaleontico Maurizio Crozza, in onda eccezionalmente per questa pausa pasquale. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

