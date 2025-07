Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca: le voci su un flirt in barca a Pantelleria, tra presunti baci e carezze Complicità, gesti teneri e un bacio: ecco cosa si mormora sulla presunta intesa tra la showgirl e l'attore, nonostante le recenti foto con lui e la moglie.

Non è estate senza un nuovo nome da affiancare a quello di Elisabetta Gregoraci. Ma stavolta il chiacchiericcio non arriva da una passerella, da un reality o da un red carpet: il presunto flirt che sta facendo il giro del web sarebbe nato a bordo di una barca, in mezzo al mare di Pantelleria. Il protagonista? Francesco Arca. Un nome che, solo a pronunciarlo, basta ad accendere l’interesse del pubblico. Bello, famoso, ma anche sposato. Cosa che fa nascere qualche dubbio nel pubblico, data l’assenza di prove fotografiche.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca: una giornata tra amici

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che ha raccontato di una gita in barca tra amici, dove però due in particolare avrebbero attirato l’attenzione. Elisabetta e Francesco sarebbero stati protagonisti di momenti molto teneri: lei che gli spalma la crema sulla schiena, lui che la ringrazia con un bacio sul collo, poi un bagno insieme e sguardi intensi che si rincorrono per tutta la giornata. Il tutto documentato da alcune foto, che confermerebbero la loro compresenza nello stesso posto. E se qualcuno parla di "Semplice simpatia", altri sono convinti che tra i due ci sia qualcosa in più. Una cotta estiva? Forse.

Lui in vacanza con la compagna, lei ufficialmente single

A complicare tutto c’è il fatto che Francesco Arca è ancora legato a Irene Capuano, con cui ha due figli. E proprio dalle stories di lei è emerso che l’attore si trova in vacanza con la famiglia. Non è chiaro se Irene fosse presente anche alla famosa gita in barca, ma è evidente che tra i due non ci sia stata nessuna rottura apparente. Diversa la situazione di Elisabetta, che da tempo non ha relazioni stabili note al pubblico. Dopo la storia finita con Giulio Fratini, la showgirl si è mostrata più volte con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, ma sempre in un contesto di serena amicizia e affetto familiare.

Tutto da confermare, ma il gossip impazza

Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, quindi per ora si resta nel campo delle ipotesi. Ma è bastato un presunto bacio sul collo e una giornata in barca per riaccendere i riflettori su due protagonisti del mondo dello spettacolo che, anche quando sembrano lontani dai riflettori, riescono sempre a far parlare di sé, anche quando la verità, probabilmente, resta nascosta tra indiscrezioni, e dubbi del pubblico.

