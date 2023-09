Francesca Ferragni si sposa: chi è Riccardo Nicoletti, il musicista che le ha rubato il cuore La sorella di Chiara sta per convolare a nozze: una cerimonia blindatissima e con regole severe. Ecco i dettagli e qualche informazione sul futuro marito.

Oggi, sabato 9 settembre, Francesca Ferragni, sorella di Chiara e Valentina, si sposerà con il compagno Riccardo Nicoletti in Emilia Romagna. Nozze blindatissime per le quali Francesca ha voluto imporre alcune regole molto precise agli invitati, affinché il matrimonio rimanga riservato e senza presenze invadenti. Vediamo dove e come si svolgerà la cerimonia e chi è il futuro marito.

Chi è Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti stanno insieme dal 2009 e nel giugno dell’anno scorso hanno dato alla luce il loro primo figlio, il piccolo Edoardo. Riccardo è un musicista originario di Cremona, ha quarant’anni ed è responsabile organizzativo della società LPS Electronics. Attualmente è chitarrista all’interno di due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn.

Riccardo, oltre ad essere apparso nella serie della famiglia The Ferragnez, è molto attivo su Instagram dove condivide le immagini del lavoro ma anche, e soprattutto, della sua vita privata. È solito infatti condividere momenti di quotidianità accanto alla compagna Francesca Ferragni (moglie da domani), al figlioletto Edoardo e la loro bellissima Weimaraner di nome Gabriella, detta Gabri.

Francesca Ferragni si sposa oggi: nozze blindate e con regole ferree

La cerimonia che renderà moglie e marito Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si terrà proprio oggi in Emilia Romagna, e in particolare nel suggestivo Castello di Rivalta. Francesca desidera che il suo matrimonio sia quanto più riservato possibile, ed è per questo che, alcune indiscrezioni, dicono che abbia imposto alcune regole molto severe agli invitati.

A condividere i rumors è l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente di Instagram. Secondo la segnalazione (che al momento non ha alcuna conferma) Francesca avrebbe firmato dei documenti importanti per evitare qualsiasi tipo di divulgazione di foto o video delle sue nozze. E ancora non è tutto, secondo le parole dell’utente in questione, la sposa avrebbe richiesto di far oscurare le finestre del castello, e di attaccare un bollino sulla mano di ogni invitato, una sorta di marchio di riconoscimento. Lo stesso utente ha anche affermato che, proprio in merito a queste particolari regole avrebbe anche "sentito persone lamentarsi".

Ma al di là di queste indiscrezioni, che vanno prese come tali perché al momento non sussistono prove, ciò che è certo è che Francesca indosserà un meraviglioso abito da sposa firmato da di Atelier Emé che lei stessa ha definito "romantico ed elaborato" durante un’intervista a Sposi Magazine.

Alla cerimonia non mancheranno ovviamente le quattro damigelle scelte dalla sposa: le sorelle Chiara e Valentina, e le amiche Fiorella e Simona, con abiti firmati dallo stesso Atelier. A rendere tutto ancora più speciale ci sarà poi il paggetto: il piccolo Edoardo, figlio degli sposi.

