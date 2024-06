Francesca Chillemi, esplode la crisi con il marito Stefano Rosso: "Frattura sentimentale profonda" Secondo le ultime indiscrezioni, pare che tra l’attrice e il compagno sia in corso un periodo di maretta. Sarà davvero così? Scopriamo di più.

Francesca Chillemi, attualmente protagonista della fiction di canale 5 Viola come il mare con Can Yaman, è sentimentalmente legata dal 2015 al compagno Stefano Rosso, dal quale ha avuto anche una figlia nel 2016: Rania. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dal settimanale Chi, però, tra i due le cose con starebbero attualmente andando nel migliore dei modi. Pare infatti che Francesca e Stefano stiano cercando di superare un momento di forte crisi: scopriamo di più.

Chi è Stefano Rosso, marito di Francesca Chillemi

Stefano Rosso, classe 1979, è un imprenditore, stilista e dirigente sportivo, figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel. Dopo gli studi al Fashion Institute of Technology di New York, Stefano ha deciso di iniziare la sua esperienza lavorativa al di fuori dalle aziende di famiglia, per poi entrare a far parte dell’azienda del padre nel 2005. Successivamente, Rosso ha acquisito il ruolo di amministratore delegato della Red Circle Investments, società di investimento creata sempre dalla sua famiglia e dal 2018 è presidente della squadra di calcio del Vicenza.

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono incontrati per la prima volta nel 2010. "Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra – aveva raccontato proprio Francesca in una vecchia intervista – forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa, però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo". Nel 2015 tra loro è poi scoppiato l’amore che li ha portati a convolare a nozze e a dare alla luce la piccola Rania.

Francesca Chillemi e Stefano Rosso sono in crisi? L’indiscrezione

Non è certo la prima volta che i rumors ipotizzano un momento di crisi tra l’attrice Francesca Chillemi e il marito Stefano Rosso. Era infatti già successo anche non molto tempo fa, quando girava voce di un presunto allontanamento tra i due a causa di un flirt di Francesca con il collega Can Yaman. Voci poi puntualmente smentite.

In questi giorni, però, il noto settimanale Chi, nelle sue Chicche di Gossip, ha reso note nuove indiscrezioni. "Pare che la frattura sentimentale sia profonda, anche se i due stanno facendo di tutto per riprovarci", si legge a proposito di Francesca Chillemi e del marito.

Insomma, secondo i rumors, i due starebbero affrontando un periodo di forte crisi, avvalorato anche dalla recente assenza di Francesca Chillemi proprio al compleanno del suocero Renzo Rosso. Sarà davvero così? Per il momento queste rimangono solo ipotesi, perché nessuno dei due si è ancora espresso in merito. Non rimane perciò che attendere conferme o smentite.

