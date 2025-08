Francesca Chillemi ferma Che Dio ci aiuti 9, stop lunghissimo per la soap. Perché La nona stagione dell’amata fiction di Rai 1 e Viola come il mare 3 dovranno aspettare, l’attrice è incinta: “È una gravidanza un po’ delicata”

Francesca Chillemi è costretta a prendersi una pausa. Nonostante la nona stagione di Che Dio ci aiuti e Viola come il mare 3 siano state confermate, infatti, i fan delle fiction dovranno aspettare. L’attrice ex Miss Italia 2003 è incinta e ha già rivelato di essersi fermata, prendendosi una pausa dai suoi impegni lavorativi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Che Dio ci aiuti in pausa: Francesca Chillemi ‘ferma’ tutto

Mentre è quasi tutto pronto per l’inizio delle riprese di Don Matteo 15 (con Raoul Bova confermato nel cast nonostante le voci di un presunto addio dopo lo scandalo mediatico e la separazione da Rocío Muñoz Morales), un’altra amatissima fiction Rai è costretta a fermarsi. I fan di Che Dio ci aiuti, infatti, dovranno aspettare più del previsto per una nona stagione. Il motivo? Come noto, Francesca Chillemi è in dolce attesa e ha annunciato una pausa dai suoi impegni lavorativi. "Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta a osservare, su indicazione dei medici, il riposo più assoluto" aveva dichiarato lo scorso mese Francesca sui social, spiegando di non avere potuto prendere parte all’inaugurazione del Giffoni Film Festival. Dopo un’ottava stagione da record negli ascolti tv (con una media di oltre 4 milioni di spettatori a puntata), dunque, i fan di Che Dio ci aiuti dovranno aspettare più del previsto prima di rivedere Suor Azzurra alle prese con la Casa del Sorriso a rischio chiusura. A quanto pare, infatti, bisognerà attendere almeno il 2027. Intanto, però, Suor Costanza (interpretata da Valeria Fabrizi) sarà protagonista di un attesissimo crossover nella 15esima stagione di Don Matteo.

Stop anche a Viola come il mare: cosa succederà

Quasi nel pieno della gravidanza, Francesca Chillemi sarà costretta dunque a rallentare i ritmi e a risentirne non saranno solo i progetti Rai. Anche Viola come il mare – dopo avere chiuso la seconda stagione con dai Auditel stellare – dovrà aspettare. Il team della fiction in onda su Canale 5 dovrà attendere il ritorno sulle scene dell’attrice ed ex Miss Italia prima di rimettersi al lavoro. La terza stagione era inizialmente prevista per il 2026. Nella terza stagione, inoltre, non ci sarà più Can Yaman (che nella serie interpreta l’ispettore capo di polizia Francesco Demir), il quale verrà sostituito da Rodrigo Guirao, che affiancherà Viola Chillemi.

