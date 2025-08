Estate 2025, le vip col pancione: Chillemi a riposo, Cecilia 'tonda', gli ormoni pazzi di Alessandra Amoroso Tra cantanti, attrici e showgirl, sono molte le donne dello spettacolo che stanno vivendo i mesi più caldi in attesa dell’arrivo di un bebè: scopriamo di più.

Non c’è che dire, il 2025 sembrerebbe essere un anno particolarmente favorevole dal punto divista della maternità, con molte attrici, cantanti e showgirl italiane attualmente in dolce attesa. Da Francesca Chillemi ad Alessandra Amoroso, passando per Anna Tatangelo, Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, la lista si fa davvero lunga. Ognuna di loro sta vivendo la dolce attesa in maniera diversa tra momenti di grande serenità e altri più complicati dovuti alla delicatezza della gravidanza. Ma vediamo nel dettaglio cosa hanno rivelato di recente le nostre vip con il pancione a proposito dell’attesa che stanno vivendo.

Vip col pancione: Francesca Chillemi a riposo, Cecilia Rodriguez affamata

Francesca Chillemi, l’attrice di Che Dio ci Aiuti e Viola come il mare attualmente incinta del secondo figlio, ha annunciato all’inizio di luglio la necessità di mettere in pausa gli impegni lavorativi per dedicarsi al giusto riposo. Sarebbero stati proprio i medici che seguono la sua dolce attesa a consigliarle di stare a riposo assoluto per affrontare al meglio la cosiddetta ‘gravidanza delicata’. In altre parole, per motivi personali discussi sicuramente dall’attrice e dall’equipe medica che la segue, è stata valutata l’importanza di avere qualche accortezza in più per vivere quanto più serenamente il periodo di gravidanza e la nascita del bebè.

Tra le vip attualmente in dolce attesa troviamo però anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e moglie di Ignazio Moser. Di recente, la showgirl argentina, in attesa della piccola Clara Isabel, ha raccontato ai suoi tanti fan qualche dettaglio sulla sua gravidanza e sui cambiamenti che il suo corpo sta inevitabilmente affrontando. "Ho preso tredici chili e sono al settimo mese. Ho preso tre chili al mese, ma non tutti i mesi. È vero che c’è poco tempo per abituarsi ai cambiamenti, però io mi sto godendo la gravidanza in serenità. Mi godo anche una nuova versione di me, più tonda, più in carne, e va bene così. Ho sempre mangiato tutto quello che volevo. Ho appetito, mi piace mangiare sano. I chili in più se si devono perdere, si perderanno, altrimenti rimarrò così. A mio marito piaccio".

Alessandra Amoroso, black-out sul palco: "Colpa degli ormoni"

Tra le gravidanze dell’estate 2025 impossibile non citare anche Alessandra Amoroso, in attesa della sua prima figlia, Penelope. La cantante pugliese, nonostante il peso del meraviglioso pancione, sta continuando a dare vita a un tour emozionante sia per lei che per il pubblico. Di recente, Alessandra si è resa protagonista anche di un simpatico siparietto proprio durante uno dei suoi concerti quando, dimenticando il testo di una sua canzone, ha affermato: "Sta roba degli ormoni mi sta sfuggendo di mano, perché ora la colpa è sempre la loro", scatenando l’appaluso e le risate del pubblico. Per non parlare dei calci he la piccola Penelope le rifila tra un brano e l’altro. Insomma, una condizione non sempre facile da vivere ma che, inevitabilmente, lascerà un ricordo indelebile.

