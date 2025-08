Raoul Bova, deciso il suo futuro in ‘Don Matteo’: la scelta (giusta) di Rai e Lux Vide Smentite le le indiscrezioni su un possibile addio: Raoul Bova sarà ancora Don Massimo nella quindicesima stagione della fiction Rai.

Raoul Bova non perderà il ruolo di Don Massimo. Nonostante le voci esplose ieri sul possibile addio a Don Matteo, l’attore romano manterrà il suo ruolo da protagonista nella quindicesima stagione della celebre fiction, attesa su Rai 1 nella primavera 2016. A smentire le indiscrezioni circolate in questi giorni sono fonti interne alla produzione e alla Rai stessa: nessun rivoluzione nel cast è prevista, e le riprese riprenderanno regolarmente dopo la consueta pausa estiva.

Don Matteo e le voci sul futuro di Raoul Bova nella serie Tv

A scatenare la ridda di voci sul futuro di Bova nella serie Tv è stata l’indiscrezione lanciata da DiPiù, secondo cui la Rai avrebbe preso in considerazione l’idea di rivedere la presenza dell’attore nella serie, alla luce dello scandalo mediatico che lo ha recentemente coinvolto. Al centro della vicenda, ci sarebbero alcuni audio resi pubblici da Fabrizio Corona, in cui Bova esprimerebbe affetto per la giovane modella Martina Ceretti, alimentando i sospetti di una relazione sentimentale. Raoul Bova, lo ricordiamo, era legato all’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, che per bocca del suo avvocato ha svelato di essere rimasta "ferita" dopo aver ascoltato i suddetti audio.

Si è ipotizzato anche un possibile ritorno in scena di Terence Hill, per un clamoroso ribaltone nella trama. Ma si è trattato solo di speculazioni: secondo quanto riportato da più fonti affidabili, la produzione non ha mai messo in discussione la posizione di Raoul Bova né tanto meno ha ipotizzato la riapparizione di Terence Hill. Il personaggio interpretato da quest’ultimo, Don Matteo, è uscito dalla fiction nel corso della 13esima stagione. Una scelta presa da Terence perché stanco dei ritmi serrati necessari alla produzione degli episodi e perché deciso – ad 86 anni suonati – a godersi la famiglia in maniera meno stressante.

La posizione della Rai e della Lux Vide: Raoul Bova a settembre sul set

La società di produzione Lux Vide ha chiarito in via informale che le vicende personali dell’attore non avranno alcun impatto sullo sviluppo della fiction, una delle più longeve e amate dal pubblico italiano. La Rai, dal canto suo, ha smentito categoricamente di aver mai aperto una riflessione sul cambio del protagonista.

Attualmente, la lavorazione di Don Matteo 15 è sospesa per il canonico stop estivo di due settimane, ma tutto è pronto per il ritorno sul set previsto a inizio settembre. E sarà ancora Raoul Bova a indossare l’abito talare di Don Massimo, confermando la sua centralità nella nuova stagione attesa nella seconda parte del 2026.

